ВКС России ударили по боевикам в Идлибе

В Сети появилось видео с момента удара российскими бомбардировщиками по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Публичный Telegram-канал «Военный обозреватель» обнародовал уникальные кадры со спецоперации ВКС России, информирует «Военное дело».

Согласно источнику, 20 сентября ударные самолеты Воздушно-космических сил России совершили несколько боевых рейдов над северо-западным регионом Сирии. Огромное количество боеприпасов было сброшено по объектам и базам боевиков из группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ), которая запрещена в РФ. Российские боевые самолеты атаковали бойцов ХТШ из позиций в Джебель-эз-Завии. ВКС провело массированный обстрел колонны группировки Хаят Тахрир аш-Шам, вследствие чего она была полностью уничтожена.

Такими сведениями поделились военные источники из командования Сирийской арабской армии. Отмечается, что под прицельный огонь ВКС России также попали пункты обороны исламистов в провинциях Идлиб и Хама. На данный момент количество жертв и уничтоженной техники боевиков пока не обнародовано. Известно, что Российское военное командование дало высокую оценку действий своих бойцов, похвалив их за храбрость и патриотизм.