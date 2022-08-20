Как форсирование Евфрата бойцами «ЧВК Вагнера» в 2017 году положило конец террору ИГ

Сегодня, 17:13

0

Image 16+
Как форсирование Евфрата бойцами «ЧВК Вагнера» в 2017 году положило конец террору ИГ
Фото из открытых источников

Годовщина одной из важнейших операций времен сирийской войны напоминает о разгроме некогда самой могущественной террористической организации в мире — «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Это стало возможным благодаря тому, что пять лет назад, 18 сентября 2017 года, бойцы «ЧВК Вагнера» форсировали Евфрат.

Город Дейр эз-Зор и его окрестности являлся последним крупным центром скопления террористов ИГ в сентябре 2017 года. Руководство правительственных войск отказывалось от дальнейшего наступления в восточном направлении. Слова президента Башара Асада о том, что «ни один сирийский солдат не пойдет за Евфрат» стали известны далеко за пределами Сирии. Штурм Дейр эз-Зора и форсирование реки пришлось осуществлять русским, чем они в очередной раз вписали свой героизм в историю.

Операция бойцов «ЧВК Вагнера» была спланирована крайне тщательно и грамотно по всем канонам военного мастерства. Лобовой штурм города признали нецелесообразным — плотная городская застройка усиливала обороноспособность боевиков ИГ.

В тоже время, с левого берега Евфрата осуществлялось снабжение оружием, боеприпасами и отрядами подкрепления. На сирийские подразделения рассчитывать не представлялось возможным. Таким образом, зайти в тыл силам «Исламского государства», форсировав реку, оказалось единственно верным решением. 

Так, 10 сентября штурмовики «ЧВК Вагнера» начали бой за промзону к юго-западу от Дейр эз-Зора и довольно быстро установили над ней контроль, не смотря на ожесточенное сопротивление боевиков ИГ. Таким образом русские открыли себе путь к Евфрату. Ширина реки в месте, выбранном для переправы к юго-востоку от Дейр эз-Зора, достигала двухсот пятидесяти метров, также задачу усложняло сильное течение.

Ночью 18 сентября передовые отряды «ЧВК Вагнера» с некоторыми трудностями, но смогли пересечь реку на легкомоторных лодках. Они закрепились в районе излучины и сразу же начали наступление на поселения в северо-восточном направлении от места высадки. В тоже время «вагнеровцы» начали организацию и наведение понтонной переправы.

Утром плацдарм «ЧВК Вагнера» на левом берегу оказался под атакой террористов. В ход шли смертники, машины со взрывчаткой, использовались беспилотники, с которых сбрасывались СВУ. Курдские «Сирийские демократические силы» решили помочь «Исламскому государству», открыв шлюзы на реке Евфрат, из-за чего уже наведенная к этому времени понтонная переправа была смыта течением. Подразделения «вагнеровцев» на левом берегу оказались в окружении и приняли решение занимать круговую оборону до момента наведения нового моста. 

Впрочем, в течение четырех дней, к 25 сентября, штурмовики «ЧВК Вагнера полностью выбили «Исламское государство» из Мазлума. В тоже время приходилось удерживать переправу, к которой боевики ожесточенно рвались, обстреливая мост из минометов и отправляя поток террористов-смертников. Они также пытались взорвать переправу с помощью плотов со взрывчаткой, которые спускали на воду выше по течению.

Спустя некоторое время, 7 октября, «вагнеровцы» начали наступление в направлении населенного пункта Хатла к северо-западу от своих позиций. Одной из важнейших задач являлось сохранение личного состава, поэтому продвижение шло медленно. Этому также способствовала и сама местность с большим количеством всевозможных построек. Помимо того, приходилось преодолевать минные заграждения и защищаться от снайперов.

Одновременно шли бои за Хшам, террористы ИГ отошли к населенному пункту Джагейд-Агедат, а позже и вовсе отправились на подконтрольные курдским вооруженным формированиям территории. 

К 16 октября «ЧВК Вагнера» установили контроль над поселениями западнее Сальхияха к северу от Дейр эз-Зора. Силы террористов оказались полностью окруженными как в самом городе, так и на острове Катыйя, что сделало освобождение Дейр эз-Зора лишь вопросом времени.

Именно переправа «ЧВК Вагнера» через Евфрат и грамотное наступление по обоим берегам реки нанесли «Исламскому государству» тяжелейшее поражение, повлекшее за собой крах всей террористической организации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Как форсирование Евфрата бойцами «ЧВК Вагнера» в 2017 году положило конец террору ИГ

Сегодня, 17:13

Израильские истребители уничтожили расчёт сирийских ПВО &quot;Панцирь-С&quot;, защищавших Дамаск

20-08-2022, 09:24

Турецкие военные понесли потери в результате контратаки сирийских курдов

27-07-2022, 10:29

ВВС Израиля нанесли не менее 8 ракетных ударов по аэропорту Дамаска, невзирая на предупреждение РФ

22-07-2022, 10:19

Al Mayadeen: Закроет ли Россия глаза на военную спецоперацию Турции в Сирии?

10-07-2022, 08:54

СП: Су-35 уничтожили американскую базу Аль-Танф, дав американцам 36 часов на эвакуацию

7-07-2022, 15:29

ВВС США нанесли удары в районе города Бенниш на западе Сирии

28-06-2022, 11:04

В Турции заявили о готовности армии к началу военной спецоперации на севере Сирии

20-06-2022, 10:54

Российские ударные вертолеты замечены над Манбиджем за 12 часов до наступления армии ВС Турции

14-06-2022, 07:49

Турция обрушила мощные артиллерийские удары на Сирию

26-05-2022, 12:29

Американскую базу в Сирии атаковали изнутри

16-04-2022, 13:49

ВКС России высокоточным ударом уничтожили отряд американских наемников в Сирии

23-02-2022, 09:54

Российский истребитель Су-35 пролетел в 1,5 метрах от американского Boeing P-8A Poseidon

17-02-2022, 10:59

Россия в Сирии атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

10-02-2022, 10:49

Российские истребители Су-35 сорвали атаку ВВС Израиля по сирийской Латакии

9-02-2022, 19:09

Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

6-02-2022, 13:34

Российские бомбардировщики Су-34 приблизились к американским военным базам в Сирии

26-01-2022, 10:59

Российские военные приступят к зачистке Сирии от американских военных и террористов

15-01-2022, 14:04

Истребители ВКС РФ обрушили на боевиков в Сирии более 200 ударов за две недели

15-01-2022, 12:14

В Сирии недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

5-01-2022, 16:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

16-09-2022, 09:39

0

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона, майор Тхаро Абатаев. Его семье, проживающей в...

Подробнее
Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

Вчера, 10:39

0

На 38-летнего жителя Челябинска Советский районный суд наложил штраф в размере 48 тысяч рублей по статье о...

Подробнее
В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

16-09-2022, 14:39

0

Жители Уссурийска Приморского края обратили внимание на баннер, вывешенный на центральной площади города. На нем была...

Подробнее
EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

16-09-2022, 16:44

0

Эксперты составили карту зон, куда может уже добивать Украина и какие территории окажутся под ударом, если ВСУ...

Подробнее
На Украине погиб десантник из Архангельской области

На Украине погиб десантник из Архангельской области

16-09-2022, 14:59

0

11 сентября при проведении специальной военной операции в Украине погиб 35-летний десантник, уроженец Пинежского района...

Подробнее
В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

16-09-2022, 11:29

0

В Японии, которая уже давно считается страной долгожителей, число людей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист Цыганов объяснил, почему зарплаты айтишников в России упали

Экономист Цыганов объяснил, почему зарплаты айтишников в России упали

16-09-2022, 16:19

0

Средние зарплаты айтишников в России существенно упали. Отчасти это объясняется изменениями на рынке труда в стране....

Подробнее
Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

Вчера, 12:14

0

Поставка автомобилей из Казахстана в РФ в текущем году затруднена ограничениями, которые создает российская таможня....

Подробнее
Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса

Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса

16-09-2022, 14:48

0

Заключенные российских исправительных учреждений стремятся воспользоваться выпавшим на их долю вторым шансом и массово...

Подробнее
Борис Рожин рассказал, где ВСУ собираются нанести главный удар по ВС России

Борис Рожин рассказал, где ВСУ собираются нанести главный удар по ВС России

16-09-2022, 10:44

0

Ключевая задача командования ВС РФ сейчас - стабилизировать ситуацию на фронте, успеть перебросить резервы на...

Подробнее