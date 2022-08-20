Как форсирование Евфрата бойцами «ЧВК Вагнера» в 2017 году положило конец террору ИГ

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Годовщина одной из важнейших операций времен сирийской войны напоминает о разгроме некогда самой могущественной террористической организации в мире — «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Это стало возможным благодаря тому, что пять лет назад, 18 сентября 2017 года, бойцы «ЧВК Вагнера» форсировали Евфрат.
Город Дейр эз-Зор и его окрестности являлся последним крупным центром скопления террористов ИГ в сентябре 2017 года. Руководство правительственных войск отказывалось от дальнейшего наступления в восточном направлении. Слова президента Башара Асада о том, что «ни один сирийский солдат не пойдет за Евфрат» стали известны далеко за пределами Сирии. Штурм Дейр эз-Зора и форсирование реки пришлось осуществлять русским, чем они в очередной раз вписали свой героизм в историю.
Операция бойцов «ЧВК Вагнера» была спланирована крайне тщательно и грамотно по всем канонам военного мастерства. Лобовой штурм города признали нецелесообразным — плотная городская застройка усиливала обороноспособность боевиков ИГ.
В тоже время, с левого берега Евфрата осуществлялось снабжение оружием, боеприпасами и отрядами подкрепления. На сирийские подразделения рассчитывать не представлялось возможным. Таким образом, зайти в тыл силам «Исламского государства», форсировав реку, оказалось единственно верным решением.
Так, 10 сентября штурмовики «ЧВК Вагнера» начали бой за промзону к юго-западу от Дейр эз-Зора и довольно быстро установили над ней контроль, не смотря на ожесточенное сопротивление боевиков ИГ. Таким образом русские открыли себе путь к Евфрату. Ширина реки в месте, выбранном для переправы к юго-востоку от Дейр эз-Зора, достигала двухсот пятидесяти метров, также задачу усложняло сильное течение.
Ночью 18 сентября передовые отряды «ЧВК Вагнера» с некоторыми трудностями, но смогли пересечь реку на легкомоторных лодках. Они закрепились в районе излучины и сразу же начали наступление на поселения в северо-восточном направлении от места высадки. В тоже время «вагнеровцы» начали организацию и наведение понтонной переправы.
Утром плацдарм «ЧВК Вагнера» на левом берегу оказался под атакой террористов. В ход шли смертники, машины со взрывчаткой, использовались беспилотники, с которых сбрасывались СВУ. Курдские «Сирийские демократические силы» решили помочь «Исламскому государству», открыв шлюзы на реке Евфрат, из-за чего уже наведенная к этому времени понтонная переправа была смыта течением. Подразделения «вагнеровцев» на левом берегу оказались в окружении и приняли решение занимать круговую оборону до момента наведения нового моста.
Впрочем, в течение четырех дней, к 25 сентября, штурмовики «ЧВК Вагнера полностью выбили «Исламское государство» из Мазлума. В тоже время приходилось удерживать переправу, к которой боевики ожесточенно рвались, обстреливая мост из минометов и отправляя поток террористов-смертников. Они также пытались взорвать переправу с помощью плотов со взрывчаткой, которые спускали на воду выше по течению.
Спустя некоторое время, 7 октября, «вагнеровцы» начали наступление в направлении населенного пункта Хатла к северо-западу от своих позиций. Одной из важнейших задач являлось сохранение личного состава, поэтому продвижение шло медленно. Этому также способствовала и сама местность с большим количеством всевозможных построек. Помимо того, приходилось преодолевать минные заграждения и защищаться от снайперов.
Одновременно шли бои за Хшам, террористы ИГ отошли к населенному пункту Джагейд-Агедат, а позже и вовсе отправились на подконтрольные курдским вооруженным формированиям территории.
К 16 октября «ЧВК Вагнера» установили контроль над поселениями западнее Сальхияха к северу от Дейр эз-Зора. Силы террористов оказались полностью окруженными как в самом городе, так и на острове Катыйя, что сделало освобождение Дейр эз-Зора лишь вопросом времени.
Именно переправа «ЧВК Вагнера» через Евфрат и грамотное наступление по обоим берегам реки нанесли «Исламскому государству» тяжелейшее поражение, повлекшее за собой крах всей террористической организации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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