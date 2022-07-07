Al Mayadeen: Закроет ли Россия глаза на военную спецоперацию Турции в Сирии?

Сегодня, 08:54

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Al Mayadeen: Закроет ли Россия глаза на военную спецоперацию Турции в Сирии?
Фото из открытых источников

Вероятно, Кремль даст «зеленый свет» относительно выполнения военной операции Турцией на территории северных регионов Сирийской Арабской Республики, сообщило информационное новостное онлайн издание ИноСМИ, ссылаясь на канал Al Mayadeen. 

Вариант, при котором Анкара будет совершать свои военные действия в САР, не считаясь с мнением Москвы, станет безоговорочной победой Вашингтона. Получится, что США смогли рассорить два государства между собой. 

В настоящее время турецкие власти открыто демонстрируют всю серьезность своих намерений по осуществлению военной операции на сирийских землях, подконтрольным «Сирийским демократическим силам» (СДС). Перед войсками Турции поставлена задача - создание 30-км зоны безопасности. Этот коридор будет пролегать вдоль рубежей Сирии и Турции. САР не возражает о договорённостях с Турцией. Условие: затем Анкара должна вывести свои войска с территории Сирийской Арабской Республики. 

Кремль сейчас призывает Анкару воздерживаться от действий, ведущих к ненужной эскалации напряженности в северной части Сирии. Москва уже прислала подкрепление, состоящее из дополнительного воинского контингента на собственную базу САР в районе Камышлы. 

Байден нанес удар по Путину, который надеялся, что Анкара повременит с согласием на вхождение Швеции и Финляндии в военный блок НАТО. Отношения между двумя странами ухудшились, но мешать Анкаре в Сирии, Кремль, по всей видимости, не будет. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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