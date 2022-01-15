Российские бомбардировщики Су-34 приблизились к американским военным базам в Сирии

Сегодня, 10:59

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Российские бомбардировщики Су-34 приблизились к американским военным базам в Сирии
Фото из открытых источников

Российские бомбардировщики Су-34 приблизились к американским военным базам в Сирии. Су-34 пролетели всего лишь в 20 километрах от нескольких военных объектов ВС США. Это более, чем достаточно чтобы обрушить на военные базы США мощные удары.

Как сообщают сирийские СМИ, несколько российских боевых самолетов Су-34 были переброшены на аэродром в Камышлы. Речь может идти как минимум о двух бомбардировщиках. По мнению специалистов, Су-34 появились на авиабазе в Камышлы из-за провокационных действий со стороны США и угрозы атаки террористов «Исламского государства» (запрещенная в России группировка), пишет avia.pro.

Также появились данные о том, что Россия намерена вытеснить США из Сирии, что связано с тем, что присутствие американских военных в САР является незаконным. Стоит сказать, что возможностей российских Су-34 достаточно для того, чтобы накрыть ударами сразу несколько объектов США в САР, на которых находятся сотни или даже тысячи американских военнослужащих и наемников. Однако из-за нескольких тысяч боевиков «Исламского государства» существует вероятность того, что прибывшие в Камышлы бомбардировщики будут задействованы для уничтожения джихадистов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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