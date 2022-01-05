Истребители ВКС РФ обрушили на боевиков в Сирии более 200 ударов за две недели

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
Свыше 200 ударов обрушили истребители ВКС РФ по позициям террористов в Сирии. И это только за последние две недели, пишет онлайн-ресурс Аvia.pro, отмечая, что потери боевиков в январе исчисляются сотнями.
По информации издания, удары обрушивались по позициям незаконных вооруженных формированиях в пяти провинциях Сирии - Идлибе, Латакии, Хомсе, Ракке и Дейр-эз-Зоре. Результатом атак стали существенные потери в стране боевиков.
По сообщениям сирийских СМИ, только вчера, 14 января, были убиты 14 джихадистов. Еще столько же человек были ранены. А вообще, за две недели января ряды террористов поредели на несколько сотен.
Досталось в результате атак и протурецким боевикам, которые укрывались в пустыне на территории центральной части САР, которая используется членами незаконных вооруженных формирований для оборудования схронов и складов.
Активность авиации ВКС РФ в Сирии может быть связана с началом операции по освобождению северо-запада страны от остатков боевиков ИГИЛ (террористическая организация, деятельность в России запрещена, - Авт.).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
Финансовый журналист Александра Баязитова утверждает, что россиян ждет скорая девальвация национальной валюты, в...Подробнее
Новость об индексации пенсий на 8,6% порадовала многих россиян, но эксперты предупредили о том, какие экономические...Подробнее
По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...Подробнее
С 2022 года граждане России обязаны платить новый налог с банковских вкладов. Он затрагивает и пенсионеров -...Подробнее
Известный петербургский блогер Павел Смоляк в своём телеграм-канале высказался по поводу поздравлений Александра...Подробнее
Российских пенсионеров порадовали новой одноразовой денежной выплатой. Средства придут на счета людей автоматически до...Подробнее
После того, как саммит Россия - НАТО не принес никаких положительных изменений в отношениях с Западом, Россия направила...Подробнее
Уже после 15 января российским гражданам будет приходить денежная выплата в увеличенном размере. Это пособие...Подробнее
Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...Подробнее
Комментировать