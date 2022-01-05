Истребители ВКС РФ обрушили на боевиков в Сирии более 200 ударов за две недели

Сегодня, 12:14

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Истребители ВКС РФ обрушили на боевиков в Сирии более 200 ударов за две недели
Фото из открытых источников

Свыше 200 ударов обрушили истребители ВКС РФ по позициям террористов в Сирии. И это только за последние две недели, пишет онлайн-ресурс Аvia.pro, отмечая, что потери боевиков в январе исчисляются сотнями.

По информации издания, удары обрушивались по позициям незаконных вооруженных формированиях в пяти провинциях Сирии - Идлибе, Латакии, Хомсе, Ракке и Дейр-эз-Зоре. Результатом атак стали существенные потери в стране боевиков.

По сообщениям сирийских СМИ, только вчера, 14 января, были убиты 14 джихадистов. Еще столько же человек были ранены. А вообще, за две недели января ряды террористов поредели на несколько сотен.

Досталось в результате атак и протурецким боевикам, которые укрывались в пустыне на территории центральной части САР, которая используется членами незаконных вооруженных формирований для оборудования схронов и складов.

Активность авиации ВКС РФ в Сирии может быть связана с началом операции по освобождению северо-запада страны от остатков боевиков ИГИЛ (террористическая организация, деятельность в России запрещена, - Авт.).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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