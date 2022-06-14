В Турции заявили о готовности армии к началу военной спецоперации на севере Сирии

Турецкие войска уже готовы к тому, чтобы начать операцию на территории Сирии и ожидают приказа о начале ее активной фазе. Об этом сообщает телеканал TGRT, передает Авиа.про.

Турция ранее заявила о том, что намерена создать вдоль турецко-сирийской границы зону безопасности. Анкара уже проводила в Сирии 4 операции. Новая операция будет отличаться от предыдущих тем, что теперь турецкие войска будут использовать в основном турецкую военную технику, либо вооружение, модернизированное турецкой стороной.

Турецкие войска будут применять ударные беспилотники, включая Bayraktar, системы радиоэлектронной борьбы Koral, вертолеты огневой поддержки и разведки T129 ATAK и другие.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что целью этой операции будет освобождение от террористов районов Телль-Рифаат и Манбидж. Турция хочет расширить 30-километровую зону безопасности, сформированной в октябре 2019 года в результате операции «Источник мира» вдоль всей турецко-сирийской границы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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