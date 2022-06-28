СП: Су-35 уничтожили американскую базу Аль-Танф, дав американцам 36 часов на эвакуацию

В настоящий период времени вся планета с замиранием сердца отслеживает ежедневные события в Донбассе, где на протяжении 134 суток продолжается специальная военная операция армейских подразделений Российской Федерации на территории Украины. За сводками о продвижении СВО и актуальными новостями из Украины из поля зрения многочисленных средств массовой информации несколько выпала военная кампания в Сирийской Арабской Республике.

Однако, по оперативному сообщению DEBKAfile, интернет-сайта государства Израиль, специализация которого — сфера военной разведки, за которым, по слухам, стоят МОССАД и ЦРУ, боевые истребители Российской Федерации Су-35 и Су-24 полностью разбомбили Аль-Танф, военную базу Соединённых Штатов Америки, пишет «Военное обозрение».

Россия предварительно уведомила Пентагон за 36 часов об эвакуации звёздно-полосатых войск в безопасное место. Именно здесь, на территории, контролируемой проамериканскими боевиками, в провинции Хомс, дислоцируется военная база Соединенных Штатов Америки.

Американский гарнизон держит на прицеле важнейшую дорогу Сирии — шоссе М2 «Багдад-Дамаск» и прилегающую территорию в радиусе 55 км. Москва считает, что американские военнослужащие присутствуют в Аль-Танф незаконно, и всячески пытается выдавить отсюда непрошеных гостей. Но если раньше в ход шла чистая дипломатия, то сейчас «заговорили российские пушки».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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