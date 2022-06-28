СП: Су-35 уничтожили американскую базу Аль-Танф, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Сегодня, 15:29

0

Image 16+
СП: Су-35 уничтожили американскую базу Аль-Танф, дав американцам 36 часов на эвакуацию
Фото из открытых источников

В настоящий период времени вся планета с замиранием сердца отслеживает ежедневные события в Донбассе, где на протяжении 134 суток продолжается специальная военная операция армейских подразделений Российской Федерации на территории Украины. За сводками о продвижении СВО и актуальными новостями из Украины из поля зрения многочисленных средств массовой информации несколько выпала военная кампания в Сирийской Арабской Республике. 

Однако, по оперативному сообщению DEBKAfile, интернет-сайта государства Израиль, специализация которого — сфера военной разведки, за которым, по слухам, стоят МОССАД и ЦРУ, боевые истребители Российской Федерации Су-35 и Су-24 полностью разбомбили Аль-Танф, военную базу Соединённых Штатов Америки, пишет «Военное обозрение». 

Россия предварительно уведомила Пентагон за 36 часов об эвакуации звёздно-полосатых войск в безопасное место. Именно здесь, на территории, контролируемой проамериканскими боевиками, в провинции Хомс, дислоцируется военная база Соединенных Штатов Америки. 

Американский гарнизон держит на прицеле важнейшую дорогу Сирии — шоссе М2 «Багдад-Дамаск» и прилегающую территорию в радиусе 55 км. Москва считает, что американские военнослужащие присутствуют в Аль-Танф незаконно, и всячески пытается выдавить отсюда непрошеных гостей. Но если раньше в ход шла чистая дипломатия, то сейчас «заговорили российские пушки».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

СП: Су-35 уничтожили американскую базу Аль-Танф, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Сегодня, 15:29

ВВС США нанесли удары в районе города Бенниш на западе Сирии

28-06-2022, 11:04

В Турции заявили о готовности армии к началу военной спецоперации на севере Сирии

20-06-2022, 10:54

Российские ударные вертолеты замечены над Манбиджем за 12 часов до наступления армии ВС Турции

14-06-2022, 07:49

Турция обрушила мощные артиллерийские удары на Сирию

26-05-2022, 12:29

Американскую базу в Сирии атаковали изнутри

16-04-2022, 13:49

ВКС России высокоточным ударом уничтожили отряд американских наемников в Сирии

23-02-2022, 09:54

Российский истребитель Су-35 пролетел в 1,5 метрах от американского Boeing P-8A Poseidon

17-02-2022, 10:59

Россия в Сирии атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

10-02-2022, 10:49

Российские истребители Су-35 сорвали атаку ВВС Израиля по сирийской Латакии

9-02-2022, 19:09

Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

6-02-2022, 13:34

Российские бомбардировщики Су-34 приблизились к американским военным базам в Сирии

26-01-2022, 10:59

Российские военные приступят к зачистке Сирии от американских военных и террористов

15-01-2022, 14:04

Истребители ВКС РФ обрушили на боевиков в Сирии более 200 ударов за две недели

15-01-2022, 12:14

В Сирии недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

5-01-2022, 16:24

В Сирии 2 российских ПТРК «Корнет» заставили вертолеты AH-64 Apache ВВС США спасаться бегством

4-01-2022, 11:14

SOHR: турецкая база в САР подверглась атаке американских прокси

3-12-2021, 09:54

В Сирии российских военных начали сопровождать ударные беспилотники

30-11-2021, 11:29

В Сирии близ авиабазы ВКС РФ прогремел мощный взрыв

10-11-2021, 13:29

Войска США экстренно эвакуируются из Сирии из-за угрозы атаки Турции

8-11-2021, 10:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

Вчера, 08:54

0

Корабли норвежских ВМС устроили провокацию против фрегата «Адмирал Горшков», который перемещался с гиперзвуковыми...

Подробнее
Военные ВСУ установили флаг Украины на Змеином

Военные ВСУ установили флаг Украины на Змеином

Сегодня, 11:54

0

В Сети появились фотографии украинских военных, которые устанавливают флаг Украины на острове Змеиный. Остров Змеиный...

Подробнее
Пенсионеров России призвали оформить разовую выплату в июле

Пенсионеров России призвали оформить разовую выплату в июле

5-07-2022, 11:54

0

Российским пенсионерам сообщили о единовременной денежной выплате, оформить которую можно в июле текущего года....

Подробнее
Петербургское предприятие расширяет реализацию двух импортозамещающих проектов, наладив выпуск гидромоторов и мини-погрузчиков

Петербургское предприятие расширяет реализацию двух импортозамещающих проектов, наладив выпуск гидромоторов и мини-погрузчиков

4-07-2022, 21:49

0

«Невский инструментальный завод» занялся реализацией импортозамещающих проектов, включённых в перечень Постановления...

Подробнее
Отдых на Кавказе может заменить европейские курорты

Отдых на Кавказе может заменить европейские курорты

5-07-2022, 15:39

0

На портале «Тонкости туризма» появился рассказ российской туристки, которая отдохнула в Ессентуках. Россиянка...

Подробнее
Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

5-07-2022, 22:09

0

Сегодня появилась информация о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

NYT пишет, что на Украине находятся десятки американских наемников и офицеров

NYT пишет, что на Украине находятся десятки американских наемников и офицеров

5-07-2022, 23:24

0

Издание The New York Times выдало информацию о том, что на территории Украины находятся американские добровольцы и...

Подробнее
Силы спецназа ВС из России проводят рейды по Днепру на боевом катере

Силы спецназа ВС из России проводят рейды по Днепру на боевом катере

Вчера, 14:04

0

Военные РФ начали использовать катера при ведении боевых дежурств на реке Днепр и в ее притоках. Об этом пишет «Военное...

Подробнее
В Британии разведка назвала предполагаемое место следующих ключевых боев в Донбассе

В Британии разведка назвала предполагаемое место следующих ключевых боев в Донбассе

Вчера, 15:54

0

Представители британской разведки заявили о том, что Россия после захвата Лисичанска будет двигаться на Славянск. В...

Подробнее
В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению военных баз в Швеции и Финляндии

В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению военных баз в Швеции и Финляндии

Сегодня, 00:14

0

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил о том, что альянс пока не планирует размещение военных...

Подробнее