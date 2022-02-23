Американскую базу в Сирии атаковали изнутри

7 апреля на американской военной базе в Сирии прогремели взрывы, пострадали четыре солдата. Сразу после этого в Пентагоне заявили о том, что объект подвергся артиллерийскому обстрелу. Как отметила Объединенная оперативная группа CJTF-OIR, отвечающая за операции США в Ираке и Сирии, инцидент первоначально классифицировался как непрямое нападение. Однако от этой версии в Вашингтоне решили отказаться. И вот теперь Пентагон сделал заявление о том, что за инцидентом в Грин Виллидж стоят заложенные взрывные устройства, а не артиллерия. Эту версию тут же подхватили западные СМИ.

Выходит, что базу США в Сирии атаковали изнутри. Если верить заявлениям Пентагона, то заряды были заложены одним или несколькими людьми в душевых и на складе боеприпасов. То есть, это была преднамеренная установка взрывных устройств. Издание Military Times сообщило, что это наводит на мысль о недостатках в системе безопасности базы.

Инцидент в настоящее время расследуется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700