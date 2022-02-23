Американскую базу в Сирии атаковали изнутри

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима
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7 апреля на американской военной базе в Сирии прогремели взрывы, пострадали четыре солдата. Сразу после этого в Пентагоне заявили о том, что объект подвергся артиллерийскому обстрелу. Как отметила Объединенная оперативная группа CJTF-OIR, отвечающая за операции США в Ираке и Сирии, инцидент первоначально классифицировался как непрямое нападение. Однако от этой версии в Вашингтоне решили отказаться. И вот теперь Пентагон сделал заявление о том, что за инцидентом в Грин Виллидж стоят заложенные взрывные устройства, а не артиллерия. Эту версию тут же подхватили западные СМИ.
Выходит, что базу США в Сирии атаковали изнутри. Если верить заявлениям Пентагона, то заряды были заложены одним или несколькими людьми в душевых и на складе боеприпасов. То есть, это была преднамеренная установка взрывных устройств. Издание Military Times сообщило, что это наводит на мысль о недостатках в системе безопасности базы.
Инцидент в настоящее время расследуется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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