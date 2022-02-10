Российский истребитель Су-35 пролетел в 1,5 метрах от американского Boeing P-8A Poseidon

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12 февраля противолодочный Boeing P-8A Poseidon ВВС США попытался приблизиться к российским военным базам в Сирии, однако на его перехват вылетел российский истребитель Су-35, который пролетел всего лишь в 1,5 метрах от американского патрульного самолета. При этом борт ВКС РФ едва не протаранил Poseidon, сообщат издание «The Wall Street Journal».
Таким образом, российский летчик установил абсолютный рекорд по приближению к американским самолетам. Это заставило разведывательный борт поспешно покинуть регион. В американских ВВС не ожидали, что российский пилот пойдет на жесткий перехват. Официальные комментарии от России пока не поступали, пишет avia.pro.
Как отмечает «The Wall Street Journal», боевые самолеты США и России пролетели в опасной близости друг от друга в трех инцидентах на выходных над Средиземным морем. В Пентагоне заявили, что инциденты, которые произошли в пятницу и субботу, были связаны с выходом российских истребителей Су-35 на траекторию полета многоцелевого морского самолета ВМС США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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