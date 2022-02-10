Российский истребитель Су-35 пролетел в 1,5 метрах от американского Boeing P-8A Poseidon

Сегодня, 10:59

0

Image 16+
Российский истребитель Су-35 пролетел в 1,5 метрах от американского Boeing P-8A Poseidon
Фото из открытых источников

12 февраля противолодочный Boeing P-8A Poseidon ВВС США попытался приблизиться к российским военным базам в Сирии, однако на его перехват вылетел российский истребитель Су-35, который пролетел всего лишь в 1,5 метрах от американского патрульного самолета. При этом борт ВКС РФ едва не протаранил Poseidon, сообщат издание «The Wall Street Journal». 

Таким образом, российский летчик установил абсолютный рекорд по приближению к американским самолетам. Это заставило разведывательный борт поспешно покинуть регион. В американских ВВС не ожидали, что российский пилот пойдет на жесткий перехват. Официальные комментарии от России пока не поступали, пишет avia.pro.

Как отмечает «The Wall Street Journal», боевые самолеты США и России пролетели в опасной близости друг от друга в трех инцидентах на выходных над Средиземным морем. В Пентагоне заявили, что инциденты, которые произошли в пятницу и субботу, были связаны с выходом российских истребителей Су-35 на траекторию полета многоцелевого морского самолета ВМС США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российский истребитель Су-35 пролетел в 1,5 метрах от американского Boeing P-8A Poseidon

Сегодня, 10:59

Россия в Сирии атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

10-02-2022, 10:49

Российские истребители Су-35 сорвали атаку ВВС Израиля по сирийской Латакии

9-02-2022, 19:09

Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

6-02-2022, 13:34

Российские бомбардировщики Су-34 приблизились к американским военным базам в Сирии

26-01-2022, 10:59

Российские военные приступят к зачистке Сирии от американских военных и террористов

15-01-2022, 14:04

Истребители ВКС РФ обрушили на боевиков в Сирии более 200 ударов за две недели

15-01-2022, 12:14

В Сирии недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

5-01-2022, 16:24

В Сирии 2 российских ПТРК «Корнет» заставили вертолеты AH-64 Apache ВВС США спасаться бегством

4-01-2022, 11:14

SOHR: турецкая база в САР подверглась атаке американских прокси

3-12-2021, 09:54

В Сирии российских военных начали сопровождать ударные беспилотники

30-11-2021, 11:29

В Сирии близ авиабазы ВКС РФ прогремел мощный взрыв

10-11-2021, 13:29

Войска США экстренно эвакуируются из Сирии из-за угрозы атаки Турции

8-11-2021, 10:54

Турецкие беспилотники нанесли удар в непосредственной близости от российских военных в Сирии

2-11-2021, 15:59

Москва поставила ультиматум Эрдогану по Сирии, намекнув на полное уничтожение

2-11-2021, 14:14

Турция обвинила РФ в бегстве российских военных от турецких войск в Сирии

29-10-2021, 09:34

5-километровая колонна турецких военных вошла в сирийскую провинцию Идлиб

27-10-2021, 17:09

В Сирии за полчаса уничтожена турецкая бронетехника при попытке прорваться в Айн-Иссу

26-10-2021, 18:19

Российские военные заставили турецкую армию немедленно отступить на севере Сирии

26-10-2021, 15:59

Иран атаковал израильский истребитель, нарушивший воздушное пространство Сирии

26-10-2021, 10:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

Вчера, 00:19

0

Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...

Подробнее
Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

Вчера, 14:54

0

С 17 февраля многие российские пенсионеры получат на свои банковские карты 2 тыс. рублей. Но эти выплаты начисляются...

Подробнее
В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

15-02-2022, 13:59

0

Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса...

Подробнее
В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

14-02-2022, 17:39

0

Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда...

Подробнее
Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

14-02-2022, 17:59

0

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР. За весь...

Подробнее
Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

15-02-2022, 11:09

0

Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Валерий Запаренко заявил,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

14-02-2022, 15:34

0

Петербуржца, выстрелившего из аэрозольного пистолета в асфальт, суд счёл хулиганом и назначил ему наказание в виде трёх...

Подробнее
Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

Вчера, 19:19

0

Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной...

Подробнее
Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

Вчера, 17:16

0

Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому...

Подробнее
Послабление ковидных ограничений Смольного не поможет рестораторам выйти из кризиса

Послабление ковидных ограничений Смольного не поможет рестораторам выйти из кризиса

Вчера, 14:32

0

Кирилл Майстров – петербургский предприниматель и собственник пабов Docker, дал комментарий изданию Peterburg News о...

Подробнее