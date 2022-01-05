Российские военные приступят к зачистке Сирии от американских военных и террористов

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР
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Россия может приступить к зачистке Сирии от американских войск и боевиков. Речь идет о силах международной коалиции, а также о поддерживаемых США незаконных вооруженных формированиях. Если Россия действительно начнет зачистку, то это станет ответом Москвы на то, что США поддерживают Украину в ее противостоянии с ДНР и ЛНР.
Зачистка территории арабской республики позволит российским и сирийским военнослужащим установить контроль над границами САР.
Сейчас некоторые сирийские регионы никто не контролирует, но вполне возможно, что эти территории в скором времени будут взяты под контроль. Не исключено, что американских военных начнут вытеснять с контролируемых месторождений нефти и регионов Сирии, пишет avia.pro.
Добавим, что противостояние России и США в САР может привести к тому, что Москва сблизится с Тегераном, что очень сильно ударит по Вашингтону.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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