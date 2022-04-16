Турция обрушила мощные артиллерийские удары на Сирию

Сегодня, 12:29

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Турция обрушила мощные артиллерийские удары на Сирию
Фото из открытых источников

Пока Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины, Турция активизировалась в Сирии. Недавно артиллерийские подразделения Анкары накрыли массированным огнем северную часть САР. Погибли не менее 15 военных курдов, информирует издание Avia.pro.

Мощными ударами артиллерии турецким военным удалось уничтожить курдские формирования близ населенных пунктов Саджур и Акиба. Потери в живой силе - не менее 15 человек.

Поступила информация о появлении турецких военных колонн в окрестностях города Азаз. Утром сегодня в СМИ также прошли новости о прорыве границы на севере Сирии турецкими войсками. Последние уже вошли в Эль Саламе.

Официальный Дамаск ход специальной военной операции Турции в Сирии пока не прокомментировал. А меж тем ранее власти САР заявляли, что не допустят появления турецкой армии на территории страны. Российская сторона также пока хранит молчание.

Военная операция, в ходе которой Анкара вознамерилась заполучить контроль над 30-километровой зоной вдоль сирийской границы, в том числе и над крупнейшим городом Алеппо, стартовала сегодня ночью, напоминает издание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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