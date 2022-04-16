Турция обрушила мощные артиллерийские удары на Сирию

Пока Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины, Турция активизировалась в Сирии. Недавно артиллерийские подразделения Анкары накрыли массированным огнем северную часть САР. Погибли не менее 15 военных курдов, информирует издание Avia.pro .

Мощными ударами артиллерии турецким военным удалось уничтожить курдские формирования близ населенных пунктов Саджур и Акиба. Потери в живой силе - не менее 15 человек.

Поступила информация о появлении турецких военных колонн в окрестностях города Азаз. Утром сегодня в СМИ также прошли новости о прорыве границы на севере Сирии турецкими войсками. Последние уже вошли в Эль Саламе.

Официальный Дамаск ход специальной военной операции Турции в Сирии пока не прокомментировал. А меж тем ранее власти САР заявляли, что не допустят появления турецкой армии на территории страны. Российская сторона также пока хранит молчание.

Военная операция, в ходе которой Анкара вознамерилась заполучить контроль над 30-километровой зоной вдоль сирийской границы, в том числе и над крупнейшим городом Алеппо, стартовала сегодня ночью, напоминает издание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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