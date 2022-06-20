ВВС США нанесли удары в районе города Бенниш на западе Сирии

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Военно-воздушные силы США атаковали ракетами автомобильную трассу близ города Бенниш, что на западе Сирии. Дорога соединяет регион с провинцией Идлиб.
По данным СМИ, американцы для нанесения ударов использовали беспилотник MQ-9 Reaper. Атака велась из воздушного пространства Сирии, которое, как подчеркивает Avia.pro, контролируется сирийскими и российскими военными. Комплексы ПВО РФ расположены всего в 80 км от места, по которому был нанесен удар - то бишь, беспилотник был полностью в радиусе их действия.
Известно, что разведывательно-ударным беспилотником были нанесены два удара по целям.
В США подтвердили атаку. В заявлении Центрального командования сказано, что речь идет о специальной операции по ликвидации высокопоставленного террориста. Он в момент удара ехал на мотоцикле по вышеуказанной трассе.
«Силы Центрального командования США нанесли удар в провинции Идлиб, Сирия, ликвидировав Абу Хамзу аль-Йемени, высокопоставленного лидера «Хуррас ад-Дин», террористической организации, связанной с «Аль-Каидой» (запрещены на территории РФ, – Ред).», - говорится в пресс-релизе.
Из гражданского населения в момент атаки никто не пострадал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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