ВВС США нанесли удары в районе города Бенниш на западе Сирии

Военно-воздушные силы США атаковали ракетами автомобильную трассу близ города Бенниш, что на западе Сирии. Дорога соединяет регион с провинцией Идлиб.

По данным СМИ, американцы для нанесения ударов использовали беспилотник MQ-9 Reaper. Атака велась из воздушного пространства Сирии, которое, как подчеркивает Avia.pro, контролируется сирийскими и российскими военными. Комплексы ПВО РФ расположены всего в 80 км от места, по которому был нанесен удар - то бишь, беспилотник был полностью в радиусе их действия.

Известно, что разведывательно-ударным беспилотником были нанесены два удара по целям.

В США подтвердили атаку. В заявлении Центрального командования сказано, что речь идет о специальной операции по ликвидации высокопоставленного террориста. Он в момент удара ехал на мотоцикле по вышеуказанной трассе.

«Силы Центрального командования США нанесли удар в провинции Идлиб, Сирия, ликвидировав Абу Хамзу аль-Йемени, высокопоставленного лидера «Хуррас ад-Дин», террористической организации, связанной с «Аль-Каидой» (запрещены на территории РФ, – Ред).», - говорится в пресс-релизе.

Из гражданского населения в момент атаки никто не пострадал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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