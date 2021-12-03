В Сирии недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
В Сирии недовольны бездействием России при ударах со стороны Израиля. Как передает ливанское издание «Al-Akhbar», ссылаясь на гражданское население Сирии и военнослужащих САА, израильские удары стали совершенно бесконтрольными из-за отсутствия реакции Москвы. Старшие офицеры сирийской армии убеждены в том, что существует российская терпимость в отношении поведения Израиля. Высшие военные чины САР утверждают, что Россия действительно никак не реагирует на агрессивные действия израильтян, хотя ранее утверждалось, что Москва должна пресечь воздушные атаки Тель-Авива.
Как отмечает издание «Al-Akhbar», в прошлом году Израиль усилил эскалацию своих агрессивных действий в Сирии. На фоне переговоров по ядерной сделке с Ираном Тель-Авив продолжает наносить авиаудары по иранским базам на сирийской территории, включая порт в Латакии, пишет avia.pro.
Вместе с тем эффективность отражения израильских ударов возросла, поэтому критика в адрес России остается неприемлемой, тем более что отвечать на атаки Израиля должна прежде всего сирийская армия, а не российские средства ПВО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
С начала 2022 года в Пенсионном фонде России начался прием заявлений на денежные выплаты, которые ранее в ПФР не...Подробнее
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...Подробнее
Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...Подробнее
Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...Подробнее
Январские выплаты уже начали приходить пенсионерам и, как оказалось, не у всех граждан пенсия стала больше. С 1 января...Подробнее
О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...Подробнее
Это значительно облегчит жизнь многим гражданам. Специалисты рассказали о пенсионерах, которых смогут перевести на...Подробнее
Уже в ближайшие дни многие россияне смогут получить новую денежную выплату. Деньги зачислят гражданам на карту, но...Подробнее
Пенсионерам Российской Федерации рассказали о том, какова причина, что они не могут получать фиксированную прибавку к...Подробнее
Комментировать