В Сирии недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

Сегодня, 16:24

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В Сирии недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля
Фото из открытых источников

В Сирии недовольны бездействием России при ударах со стороны Израиля. Как передает ливанское издание «Al-Akhbar», ссылаясь на гражданское население Сирии и военнослужащих САА, израильские удары стали совершенно бесконтрольными из-за отсутствия реакции Москвы. Старшие офицеры сирийской армии убеждены в том, что существует российская терпимость в отношении поведения Израиля. Высшие военные чины САР утверждают, что Россия действительно никак не реагирует на агрессивные действия израильтян, хотя ранее утверждалось, что Москва должна пресечь воздушные атаки Тель-Авива.

Как отмечает издание «Al-Akhbar», в прошлом году Израиль усилил эскалацию своих агрессивных действий в Сирии. На фоне переговоров по ядерной сделке с Ираном Тель-Авив продолжает наносить авиаудары по иранским базам на сирийской территории, включая порт в Латакии, пишет  avia.pro.

Вместе с тем эффективность отражения израильских ударов возросла, поэтому критика в адрес России  остается неприемлемой, тем более что отвечать на атаки Израиля должна прежде всего сирийская армия, а не российские средства ПВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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