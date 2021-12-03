В Сирии недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

В Сирии недовольны бездействием России при ударах со стороны Израиля. Как передает ливанское издание «Al-Akhbar», ссылаясь на гражданское население Сирии и военнослужащих САА, израильские удары стали совершенно бесконтрольными из-за отсутствия реакции Москвы. Старшие офицеры сирийской армии убеждены в том, что существует российская терпимость в отношении поведения Израиля. Высшие военные чины САР утверждают, что Россия действительно никак не реагирует на агрессивные действия израильтян, хотя ранее утверждалось, что Москва должна пресечь воздушные атаки Тель-Авива.

Как отмечает издание «Al-Akhbar», в прошлом году Израиль усилил эскалацию своих агрессивных действий в Сирии. На фоне переговоров по ядерной сделке с Ираном Тель-Авив продолжает наносить авиаудары по иранским базам на сирийской территории, включая порт в Латакии, пишет avia.pro .

Вместе с тем эффективность отражения израильских ударов возросла, поэтому критика в адрес России остается неприемлемой, тем более что отвечать на атаки Израиля должна прежде всего сирийская армия, а не российские средства ПВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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