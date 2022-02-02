Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
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Истребитель F-15 ВВС США был перехвачен российским Су-30СМ в небе над Сирией. Американский боевой самолет, по всей видимости, готовился к атаке позиций проиранских сил на востоке САР.
Истребитель ВВС США вторгся в воздушное пространство Сирии в районе, контролируемом сирийскими и российскими войсками. Сразу же после этого на перехват вылетел Су-30СМ. Издание Авиа.про, сообщая об этом, подчеркивает, что пилоту российского борта не только удалось очень быстро приблизиться к американцу, но и пристроиться в хвост, демонстрируя явное превосходство в маневренности.
После этого американский самолет был вынужден ретироваться.
Появившиеся в сети фото позволяют судить о том, что Су-30СМ постоянно держал американский боевой самолет в зоне своей видимости, но не захватывал его как цель, намереваясь, таким образом, избежать возможных инцидентов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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