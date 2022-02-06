Российские истребители Су-35 сорвали атаку ВВС Израиля по сирийской Латакии

Сегодня, 19:09

0

Image 16+
Российские истребители Су-35 сорвали атаку ВВС Израиля по сирийской Латакии
Фото из открытых источников

Власти Израиля проигнорировали безопасность российских военных, не предупредив Москву о планах нанести удар. В Тель-Авиве не учли заявление Кремля о размещении российских военных на территории порта Латакии. Поэтому четыре израильских истребителя в ночь на 9 февраля были готовы атаковать несколько десятков российских военных. 

В связи с этим Россия была вынуждена поднять в небо по тревоге два истребителя Су-35С, которые успешно перехватили самолеты Израиля. Также минувшей ночью израильские истребители ударили по окрестностям Дамаска, причинив  материальный ущерб гражданской и военной инфраструктуре. Под ударами погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения, пишет rusvesna.su.

По данным израильских СМИ, российские военные снова применили системы радиоэлектронной борьбы, размещенные в Сирии. Мощное воздействие радиоизлучения создало помехи в работе противоракетной обороны, и теперь израильтяне не могут засекать пуски ракет из Сирии, Ирана и Ливана.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

6-02-2022, 13:34

Российские бомбардировщики Су-34 приблизились к американским военным базам в Сирии

26-01-2022, 10:59

Российские военные приступят к зачистке Сирии от американских военных и террористов

15-01-2022, 14:04

Истребители ВКС РФ обрушили на боевиков в Сирии более 200 ударов за две недели

15-01-2022, 12:14

В Сирии недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

5-01-2022, 16:24

В Сирии 2 российских ПТРК «Корнет» заставили вертолеты AH-64 Apache ВВС США спасаться бегством

4-01-2022, 11:14

SOHR: турецкая база в САР подверглась атаке американских прокси

3-12-2021, 09:54

В Сирии российских военных начали сопровождать ударные беспилотники

30-11-2021, 11:29

В Сирии близ авиабазы ВКС РФ прогремел мощный взрыв

10-11-2021, 13:29

Войска США экстренно эвакуируются из Сирии из-за угрозы атаки Турции

8-11-2021, 10:54

Турецкие беспилотники нанесли удар в непосредственной близости от российских военных в Сирии

2-11-2021, 15:59

Москва поставила ультиматум Эрдогану по Сирии, намекнув на полное уничтожение

2-11-2021, 14:14

Турция обвинила РФ в бегстве российских военных от турецких войск в Сирии

29-10-2021, 09:34

5-километровая колонна турецких военных вошла в сирийскую провинцию Идлиб

27-10-2021, 17:09

В Сирии за полчаса уничтожена турецкая бронетехника при попытке прорваться в Айн-Иссу

26-10-2021, 18:19

Российские военные заставили турецкую армию немедленно отступить на севере Сирии

26-10-2021, 15:59

Иран атаковал израильский истребитель, нарушивший воздушное пространство Сирии

26-10-2021, 10:24

Американский военный конвой попытался прорваться на подконтрольную сирийским войскам территорию

25-10-2021, 13:44

Российские бомбардировщики ударили по расположению пяти турецких баз в Сирии

24-10-2021, 09:04

Вооруженные силы РФ развернуты на всей территории северных районов Сирии

23-10-2021, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

Вчера, 17:52

0

Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...

Подробнее
На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет

На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет

7-02-2022, 16:54

0

Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...

Подробнее
Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

Вчера, 15:21

0

Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты...

Подробнее
Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

Сегодня, 15:23

0

На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...

Подробнее
Инвалиды-колясочники возмущены плохой уборкой снега в Петербурге

Инвалиды-колясочники возмущены плохой уборкой снега в Петербурге

7-02-2022, 12:52

0

Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности...

Подробнее
Генерал-полковник Ивашов: Эрдоган бросит свои войска в Крым в случае войны России и Украины

Генерал-полковник Ивашов: Эрдоган бросит свои войска в Крым в случае войны России и Украины

7-02-2022, 12:04

0

Генерал-полковник Леонид Ивашов предостерег Владимира Путина о возможных действиях президента Турции Тайипа Эрдогана...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

С 9 февраля 2022 года всех пожилых граждан в РФ ждет девальвация пенсий

С 9 февраля 2022 года всех пожилых граждан в РФ ждет девальвация пенсий

7-02-2022, 19:04

0

Некоторые эксперты и СМИ продолжают небезосновательно сгущать краски в новостях для пенсионеров, рассказывая о том, что...

Подробнее
В Петербурге вновь стрельба: оружие - газовое, цель – сосед, причина – скандал

В Петербурге вновь стрельба: оружие - газовое, цель – сосед, причина – скандал

7-02-2022, 10:54

0

По сообщению источника «Невских новостей» в правоохранительных органах, накануне ночью полицейские Северной столицы...

Подробнее
Отставной военный Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной

Отставной военный Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной

7-02-2022, 13:44

0

Вторжение на территорию Украины поставит под вопрос российскую государственность. Также это приведет к гибели большого...

Подробнее
Губерниев раскритиковал игру хоккеисток России и Канады в защитных масках

Губерниев раскритиковал игру хоккеисток России и Канады в защитных масках

7-02-2022, 11:24

0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал игру хоккеисток в защитных масках во время Олимпийских игр,...

Подробнее