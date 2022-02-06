Российские истребители Су-35 сорвали атаку ВВС Израиля по сирийской Латакии

Власти Израиля проигнорировали безопасность российских военных, не предупредив Москву о планах нанести удар. В Тель-Авиве не учли заявление Кремля о размещении российских военных на территории порта Латакии. Поэтому четыре израильских истребителя в ночь на 9 февраля были готовы атаковать несколько десятков российских военных.

В связи с этим Россия была вынуждена поднять в небо по тревоге два истребителя Су-35С, которые успешно перехватили самолеты Израиля. Также минувшей ночью израильские истребители ударили по окрестностям Дамаска, причинив материальный ущерб гражданской и военной инфраструктуре. Под ударами погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения, пишет rusvesna.su .

По данным израильских СМИ, российские военные снова применили системы радиоэлектронной борьбы, размещенные в Сирии. Мощное воздействие радиоизлучения создало помехи в работе противоракетной обороны, и теперь израильтяне не могут засекать пуски ракет из Сирии, Ирана и Ливана.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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