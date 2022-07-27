«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»
Великобритания ищет бреши в российской обороне Арктики. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор публикации отмечает...Подробнее
В районе Дамаска израильская авиация уничтожила системы ПВО «Панцирь-С» российского производства.
Удар по комплексу «Панцирь-С» был нанесен в ходе атаки Израиля по целям в Тартусе и пригороде Дамаска. Пишет Авиа.про. Израильской авиации удалось уничтожить расчет средств ПВО, но пока официально Дамаск не дает комментариев касательно этого. Тем не менее, источники сообщают, что израильская авиация атаковала район, в котором находились ЗРПК «Панцирь-С».
Кадры последствий удара, нанесенного силами ЦАХАЛ 14 августа, уже появились в Сети. Судя по ним, Израилю удалось уничтожить сразу два ЗРПК «Панцирь-С» и повредить одну такую установку. Также сообщалось о том, что как минимум три человека в результате этой атаки погибли.
Израиль продолжает уничтожать передовые средства ПВО Сирии, тем самым демонстрируя готовность продолжать атаки по сирийской территории, если Дамаск будет и далее прикрывать иранских военных и проиранские группировки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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