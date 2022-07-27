Израильские истребители уничтожили расчёт сирийских ПВО &quot;Панцирь-С&quot;, защищавших Дамаск

Сегодня, 09:24

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Израильские истребители уничтожили расчёт сирийских ПВО &quot;Панцирь-С&quot;, защищавших Дамаск
Фото из открытых источников

В районе Дамаска израильская авиация уничтожила системы ПВО «Панцирь-С» российского производства.

Удар по комплексу «Панцирь-С» был нанесен в ходе атаки Израиля по целям в Тартусе и пригороде Дамаска. Пишет Авиа.про. Израильской авиации удалось уничтожить расчет средств ПВО, но пока официально Дамаск не дает комментариев касательно этого. Тем не менее, источники сообщают, что израильская авиация атаковала район, в котором находились ЗРПК «Панцирь-С».

Кадры последствий удара, нанесенного силами ЦАХАЛ 14 августа, уже появились в Сети. Судя по ним, Израилю удалось уничтожить сразу два ЗРПК «Панцирь-С» и повредить одну такую установку. Также сообщалось о том, что как минимум три человека в результате этой атаки погибли.

Израиль продолжает уничтожать передовые средства ПВО Сирии, тем самым демонстрируя готовность продолжать атаки по сирийской территории, если Дамаск будет и далее прикрывать иранских военных и проиранские группировки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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