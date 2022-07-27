Турецкие военные понесли потери в результате контратаки сирийских курдов

В Сирии базу турецких сил атаковали сирийские курды. Об этом пишет Авиа.про, отмечая, что удар наносился по турецкой военной базе недалеко от Тель-Рифат.

Точной информации о потерях турецких сил в результате этого удара нет. Но источники сообщают о 7 погибших. Также сообщается о значительном ущербе инфраструктуры базы. Информации о поврежденной военной технике пока нет.

Атака сирийских курдов по турецкой базе была неожиданной, поэтому потерь избежать не удалось. Есть опасения касательно того, что атаки будут осуществлены и по другим турецким базам.

Турция разместила на севере Сирии несколько баз, так как планирует провести там военную операцию, чтобы установить тридцатикилометровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Россия выступает против этих планов Турции, и обещает поддержку Дамаску.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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