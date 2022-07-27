Турецкие военные понесли потери в результате контратаки сирийских курдов

27-07-2022, 10:29

0

Image 16+
Турецкие военные понесли потери в результате контратаки сирийских курдов
Фото из открытых источников

В Сирии базу турецких сил атаковали сирийские курды. Об этом пишет Авиа.про, отмечая, что удар наносился по турецкой военной базе недалеко от Тель-Рифат.

Точной информации о потерях турецких сил в результате этого удара нет. Но источники сообщают о 7 погибших. Также сообщается о значительном ущербе инфраструктуры базы. Информации о поврежденной военной технике пока нет.  

Атака сирийских курдов по турецкой базе была неожиданной, поэтому потерь избежать не удалось. Есть опасения касательно того, что атаки будут осуществлены и по другим турецким базам.

Турция разместила на севере Сирии несколько баз, так как планирует провести там военную операцию, чтобы установить тридцатикилометровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Россия выступает против этих планов Турции, и обещает поддержку Дамаску.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Турецкие военные понесли потери в результате контратаки сирийских курдов

27-07-2022, 10:29

ВВС Израиля нанесли не менее 8 ракетных ударов по аэропорту Дамаска, невзирая на предупреждение РФ

22-07-2022, 10:19

Al Mayadeen: Закроет ли Россия глаза на военную спецоперацию Турции в Сирии?

10-07-2022, 08:54

СП: Су-35 уничтожили американскую базу Аль-Танф, дав американцам 36 часов на эвакуацию

7-07-2022, 15:29

ВВС США нанесли удары в районе города Бенниш на западе Сирии

28-06-2022, 11:04

В Турции заявили о готовности армии к началу военной спецоперации на севере Сирии

20-06-2022, 10:54

Российские ударные вертолеты замечены над Манбиджем за 12 часов до наступления армии ВС Турции

14-06-2022, 07:49

Турция обрушила мощные артиллерийские удары на Сирию

26-05-2022, 12:29

Американскую базу в Сирии атаковали изнутри

16-04-2022, 13:49

ВКС России высокоточным ударом уничтожили отряд американских наемников в Сирии

23-02-2022, 09:54

Российский истребитель Су-35 пролетел в 1,5 метрах от американского Boeing P-8A Poseidon

17-02-2022, 10:59

Россия в Сирии атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

10-02-2022, 10:49

Российские истребители Су-35 сорвали атаку ВВС Израиля по сирийской Латакии

9-02-2022, 19:09

Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

6-02-2022, 13:34

Российские бомбардировщики Су-34 приблизились к американским военным базам в Сирии

26-01-2022, 10:59

Российские военные приступят к зачистке Сирии от американских военных и террористов

15-01-2022, 14:04

Истребители ВКС РФ обрушили на боевиков в Сирии более 200 ударов за две недели

15-01-2022, 12:14

В Сирии недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

5-01-2022, 16:24

В Сирии 2 российских ПТРК «Корнет» заставили вертолеты AH-64 Apache ВВС США спасаться бегством

4-01-2022, 11:14

SOHR: турецкая база в САР подверглась атаке американских прокси

3-12-2021, 09:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

27-07-2022, 10:22

0

Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...

Подробнее
Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

28-07-2022, 19:30

0

Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...

Подробнее
Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Вчера, 19:28

0

Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...

Подробнее
До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

27-07-2022, 08:39

0

Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков,...

Подробнее
Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

27-07-2022, 16:19

0

Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе...

Подробнее
Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Вчера, 14:09

0

Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

27-07-2022, 15:59

0

Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала...

Подробнее
В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

0

Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...

Подробнее
Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

27-07-2022, 21:49

0

Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный...

Подробнее
Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

28-07-2022, 16:14

0

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...

Подробнее