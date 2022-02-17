ВКС России высокоточным ударом уничтожили отряд американских наемников в Сирии

Российские военные в Сирии оперативно расправились с отрядом боевиков, прошедших подготовку на базе Эт-Танф, и группой американских наемников. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», подчеркивая, что операция была реализована достаточно быстро благодаря тому, что к ней привлекли ВКС РФ.

Группа американских наемников была зафиксирована российскими военными в восточной части Сирийской арабской республики. При этом вместе с ними был и отряд боевиков. Российские военные проследили за перемещением данной группы на пикапах посредством беспилотного летательного аппарата.

В результате дрон быстро и точно навел на цель. И тут на арену вышла российская авиация.

Силы ВКС РФ нанесли высокоточные удары и уничтожили отряд, ехавший по трассе Т-3 в сторону аэродрома Бакталь, вместе с военной техникой. По некоторым данным, погибли 7 боевиков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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