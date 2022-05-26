Российские ударные вертолеты замечены над Манбиджем за 12 часов до наступления армии ВС Турции

Сегодня, 07:49

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Российские ударные вертолеты замечены над Манбиджем за 12 часов до наступления армии ВС Турции
Фото из открытых источников

В районе Манбиджа были замечены российские вертолеты, которые появились там за 12 часов до истечения срока ультиматума, объявленного Турцией.

Анкара потребовала, чтобы из Манбиджа вышли все курдские военные формирования, пишет Авиа.про. Тем не менее, российские военные не отказались от намерений защищать этот город и его окрестности от турецких войск, полагают эксперты. Поэтому боевая авиация выполнила патрулирование над Манбиджем и окрестностями.

Появились кадры полета российских вертолетов над восточной частью Манбиджа. Этот район, как и северные окрестности Манбиджа являются наиболее вероятным направлением наступления турецких войск и протурецких боевиков.

Стоит отметить, что курдские формирования, как сообщают источники, не намерены выводить свои подразделения из Манбиджа и Тель Рифата.

Турция, к слову, заявляет, что выполнит задачи военной операции в любом случае. Напомним, что Анкара готовится к формированию тридцатикилометровой зоны безопасности в северных сирийских провинциях вдоль турецкой границы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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