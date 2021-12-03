В Сирии 2 российских ПТРК «Корнет» заставили вертолеты AH-64 Apache ВВС США спасаться бегством

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году
Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...Подробнее
В Сирии российские ПТРК «Корнет» обернули в бегство американские вертолеты AH-64 Apache.
Произошел этот инцидент 3 января 2022 года, передает информационный ресурс Аvia.pro.
Источники сообщает, что пять бронеавтомобилей с американскими военными попытались прорваться на территорию, которую контролируют сирийские силы рядом с населенным пунктом Аль-Салихия. Они действовали под прикрытием двух ударных вертолетов AH-64 Apache.
Но сирийские силы, используя российское вооружение, заставили американцев бежать. Такой эффект был достигнут за счет российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Развернув их, силы, подконтрольные Дамаску, дали понять, что готовы применить это вооружение, если американцы пойдут на эскалацию ситуации.
Американские силы сразу же отступили. Первыми покинули место инцидента вертолеты, а после непродолжительных переговоров отступили и бронеавтомобили.
Эксперты отмечают, что этот инцидент стал еще одним доказательством использования сирийскими силами полученного от Москвы вооружения для сдерживания американских войск.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...Подробнее
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
С начала 2022 года в Пенсионном фонде России начался прием заявлений на денежные выплаты, которые ранее в ПФР не...Подробнее
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...Подробнее
Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...Подробнее
Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...Подробнее
Финансовые аналитики спрогнозировали статус наличных средств, который может обновиться уже в текущем году. Эксперты...Подробнее
В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...Подробнее
О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...Подробнее
О деталях получения новой денежной помощи от государства сообщили в региональных министерствах труда и социальной...Подробнее
Комментировать