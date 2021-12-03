В Сирии 2 российских ПТРК «Корнет» заставили вертолеты AH-64 Apache ВВС США спасаться бегством

Сегодня, 11:14

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В Сирии 2 российских ПТРК «Корнет» заставили вертолеты AH-64 Apache ВВС США спасаться бегством
Фото из открытых источников

В Сирии российские ПТРК «Корнет» обернули в бегство американские вертолеты AH-64 Apache.

Произошел этот инцидент 3 января 2022 года, передает информационный ресурс Аvia.pro.

Источники сообщает, что пять бронеавтомобилей с американскими военными попытались прорваться на территорию, которую контролируют сирийские силы рядом с населенным пунктом Аль-Салихия. Они действовали под прикрытием двух ударных вертолетов AH-64 Apache.

Но сирийские силы, используя российское вооружение, заставили американцев бежать. Такой эффект был достигнут за счет российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Развернув их, силы, подконтрольные Дамаску, дали понять, что готовы применить это вооружение, если американцы пойдут на эскалацию ситуации.

Американские силы сразу же отступили. Первыми покинули место инцидента вертолеты, а после непродолжительных переговоров отступили и бронеавтомобили.

Эксперты отмечают, что этот инцидент стал еще одним доказательством использования сирийскими силами полученного от Москвы вооружения для сдерживания американских войск.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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