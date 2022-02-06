Россия в Сирии атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

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Ранее Израилем была предпринята попытка атаковать в порту Латакии (Сирия) группу российских военнослужащих, а также создана угроза для боевой авиации. И вот несколько часов назад Россия ответила на череду провокаций и задействовала неизвестные сверхмощные комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления.
Неизвестно, о каких РЭБ и РЭП идет речь, но, по информации Телеграмм-канала «Военный обозреватель», средства ПВО и ПРО Израиля оказались блокированы на расстоянии свыше 300 километров.
На опубликованном изображении отчетливо видно, что работа GPS-систем явно нарушена. По сведениям некоторых источников, в центре и на севере Израиля автоматически сработали системы ПРО и ПВО, а также сработали сирены, приступив к оповещению о ракетном обстреле.
«Военные РФ во время ночной атаки ВВС Израиля по целям близ Дамаска якобы снова задействовали системы радиоэлектронной борьбы, размещенные в Сирии. В качестве подтверждения приводятся данные сервиса FR24, где видны нарушения в определении GPS-координат самолетов в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве», – сказано в сообщении «Военного обозревателя».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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