Асад не способен противостоять устоявшейся клановой системе – Аркатов о коррупции в Сирии

Несмотря на посильную помощь России в разрешении внутреннего конфликта в Сирии, правительство этой страны так и не обеспечило благоприятных условий для российского бизнеса в САР. Обусловлено это коррумпированностью высших эшелонов власти. О плачевном положении сирийской экономики рассказал политолог Иван Аркатов.

Российская сторона вступила в конфликт в Сирии 2011 году. Наша страна поддерживала легитимное правительство в Дамаске и помогало в зачистке региона от террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Это позволило сирийскому правительству вернуть основную часть территорий страны, включая крупнейший мегаполис Алеппо.

Тем не менее, по словам Аркатова, местные чиновники делают все, чтобы помешать развитию российского бизнеса в стране. Сирийские коррупционеры скидывают все проблемы, включая трудности с логистикой и прочие казусы, на войну, которую, по сути, прекратила Россия.

РФ вкладывает большие средства в экономику Сирии, однако безрезультатно. Складывается ощущение, что все инвестиции идут не на развитие, а в чей-то карман, отметил политолог.

Дело в том, что у власти в Сирии стоит несколько кланов. Помимо Асадов это и клан Махлуфов – влиятельное семейство, к мнению которых прислушиваются при принятии важных решений. Еще одна влиятельная фигура - Имад Хамис, бывший министр энергетики, а ныне премьер-министр. Плюс множество мелких коррумпированных чиновников. При этом президент Башар Асад не не способен противостоять устоявшейся системе. Именно поэтому Россия должна победить сирийскую коррупцию, как однажды победила терроризм, резюмировал Аркатов.