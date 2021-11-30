SOHR: турецкая база в САР подверглась атаке американских прокси

На турецкую военную базу в Сирии, была совершена атака со стороны американских прокси. Как сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), группа членов Сирийских демократических сил, поддерживаемых американскими наемниками, проникла на турецкую базу, расположенную в районе Азиза, в окрестностях города Тель-Тамр в северо-западной провинции Аль-Хасака, с целью проведения беспрецедентной атаки.

Это был ответ на недавнее нападение протурецких боевиков на американский военный конвой. Данные о жертвах столкновения группы курдского спецназа с турками, которое длилось в течение часа, не поступали. После происшедшего турецкие силы приказали боевикам и группировкам привести свои силы в состояние повышенной боевой готовности и провести поиск курдов, осуществлявших атаку.

Атака подготовленных и обученных на военных базах США курдов свидетельствует о том, что американцы готовы вести борьбу с турецкими силами в регионе. Как отмечают специалисты, турецкие войска или же протурецкие силы в ближайшее время могут столкнуться с армией США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700