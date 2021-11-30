SOHR: турецкая база в САР подверглась атаке американских прокси

Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме
На Петербург обрушился циклон «Бенедикт». Он вновь показал, что Смольный не справляется со снежной стихией. Одна из...Подробнее
На турецкую военную базу в Сирии, была совершена атака со стороны американских прокси. Как сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), группа членов Сирийских демократических сил, поддерживаемых американскими наемниками, проникла на турецкую базу, расположенную в районе Азиза, в окрестностях города Тель-Тамр в северо-западной провинции Аль-Хасака, с целью проведения беспрецедентной атаки.
Это был ответ на недавнее нападение протурецких боевиков на американский военный конвой. Данные о жертвах столкновения группы курдского спецназа с турками, которое длилось в течение часа, не поступали. После происшедшего турецкие силы приказали боевикам и группировкам привести свои силы в состояние повышенной боевой готовности и провести поиск курдов, осуществлявших атаку.
Атака подготовленных и обученных на военных базах США курдов свидетельствует о том, что американцы готовы вести борьбу с турецкими силами в регионе. Как отмечают специалисты, турецкие войска или же протурецкие силы в ближайшее время могут столкнуться с армией США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На Петербург обрушился циклон «Бенедикт». Он вновь показал, что Смольный не справляется со снежной стихией. Одна из...Подробнее
Требование восстановить Конюшенное ведомство стало причиной обращения в суд муниципальных депутатов из Владимирского и...Подробнее
В ноябре ведущие мировые СМИ неожиданно сообщили о том, что Россия якобы стягивает войска к границе, готовясь к...Подробнее
Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, занимавший пост старшего советника главы Пентагона в...Подробнее
Многие медики, в том числе российские, анализируя поступающую из ЮАР информацию о том, что новый штамм коронавируса...Подробнее
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов в эфире «Царьграда» усомнился в том, что существующие вакцины эффективны...Подробнее
Руководство компании обязуется погасить эти долги к Новому году, получив необходимую сумму в качестве аванса от...Подробнее
Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько прокомментировал опасения россиян, что от них утаивают важную...Подробнее
Законопроект, позволяющий передать предприятие в частные руки, был одобрен в первом чтении. Народные избранники...Подробнее
На территории Польши может появиться американское ядерное оружие, о чем недавно заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг....Подробнее
Комментировать