В Сирии российских военных начали сопровождать ударные беспилотники

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В Сирии российских военных сопровождают ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает сирийское издание «Сувейда 24», передает avia.pro.
Дрон был замечен при патрулировании российскими военными южной части Сирии. Беспилотник осуществлял сопровождение российских военных и обеспечивал прикрытие с воздуха, если произойдет нападение на них.
Источники сообщают, что дроны и ранее применялись российскими военными в Сирии в ее южных провинциях. Но пока нет точной информации касательно того, действительно ли это были ударные беспилотники.
Ранее сообщалось, что в Сирии силы РФ применяли БПЛА «Орион». Поэтому не исключено, что как раз этот ударный дрон был замечен на юге САР.
Эксперты говорят о том, что применение дронов позволяет российским патрулям эффективно проводить мониторинг местности. К тому же, БПЛА снижают риски для российских военных. Отдельно стоит отметить, что применение дронов дешевле, чем операции пилотируемой авиации, а в некоторых ситуациях дроны даже более эффективны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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