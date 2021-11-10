В Сирии российских военных начали сопровождать ударные беспилотники

В Сирии российских военных сопровождают ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает сирийское издание «Сувейда 24», передает avia.pro .

Дрон был замечен при патрулировании российскими военными южной части Сирии. Беспилотник осуществлял сопровождение российских военных и обеспечивал прикрытие с воздуха, если произойдет нападение на них.

Источники сообщают, что дроны и ранее применялись российскими военными в Сирии в ее южных провинциях. Но пока нет точной информации касательно того, действительно ли это были ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что в Сирии силы РФ применяли БПЛА «Орион». Поэтому не исключено, что как раз этот ударный дрон был замечен на юге САР.

Эксперты говорят о том, что применение дронов позволяет российским патрулям эффективно проводить мониторинг местности. К тому же, БПЛА снижают риски для российских военных. Отдельно стоит отметить, что применение дронов дешевле, чем операции пилотируемой авиации, а в некоторых ситуациях дроны даже более эффективны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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