В Сирии близ авиабазы ВКС РФ прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в непосредственной близости от российской базы, расположенной на территории сирийского города Камышлы. По неподтвержденным данным, причиной возгорания стала атака турецкого беспилотника ANKA-S по группе курдского ополчения, передает «Avia.pro».

Ожесточенные действия Турции против курдского формирования неоднократно приводили к провокационным действиям против российских военных. По данным военных обозревателей, несколько часов назад совсем рядом с российской базой в Камышлы прогремел мощный взрыв, предположительно нанесенный турецким беспилотником.

Учитывая, что удар произошел в непосредственной близости от российских военных, Турция определенно пошла на осознанную провокацию против РФ, хотя Москва неоднократно предупреждала Анкару о недопустимости таких действий. Указывается, что беспилотник нанес точечное поражение по автомобилю, в котором на момент атаки находились несколько представителей курдского ополчения — все они погибли. Эксперты отмечают, что вероятнее всего атака произвелась непосредственно из территории Турции, что позволило беспилотнику миновать российские защитные комплексы, и успешно провести удар по цели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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