В Сирии близ авиабазы ВКС РФ прогремел мощный взрыв

Сегодня, 13:29

0

Image 16+
В Сирии близ авиабазы ВКС РФ прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в непосредственной близости от российской базы, расположенной на территории сирийского города Камышлы. По неподтвержденным данным, причиной возгорания стала атака турецкого беспилотника ANKA-S по группе курдского ополчения, передает «Avia.pro».

Ожесточенные действия Турции против курдского формирования неоднократно приводили к провокационным действиям против российских военных. По данным военных обозревателей, несколько часов назад совсем рядом с российской базой в Камышлы прогремел мощный взрыв, предположительно нанесенный турецким беспилотником. 

Учитывая, что удар произошел в непосредственной близости от российских военных, Турция определенно пошла на осознанную провокацию против РФ, хотя Москва неоднократно предупреждала Анкару о недопустимости таких действий. Указывается, что беспилотник нанес точечное поражение по автомобилю, в котором на момент атаки находились несколько представителей курдского ополчения — все они погибли. Эксперты отмечают, что вероятнее всего атака произвелась непосредственно из территории Турции, что позволило беспилотнику миновать российские защитные комплексы, и успешно провести удар по цели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Сирии близ авиабазы ВКС РФ прогремел мощный взрыв

Сегодня, 13:29

Войска США экстренно эвакуируются из Сирии из-за угрозы атаки Турции

8-11-2021, 10:54

Турецкие беспилотники нанесли удар в непосредственной близости от российских военных в Сирии

2-11-2021, 15:59

Москва поставила ультиматум Эрдогану по Сирии, намекнув на полное уничтожение

2-11-2021, 14:14

Турция обвинила РФ в бегстве российских военных от турецких войск в Сирии

29-10-2021, 09:34

5-километровая колонна турецких военных вошла в сирийскую провинцию Идлиб

27-10-2021, 17:09

В Сирии за полчаса уничтожена турецкая бронетехника при попытке прорваться в Айн-Иссу

26-10-2021, 18:19

Российские военные заставили турецкую армию немедленно отступить на севере Сирии

26-10-2021, 15:59

Иран атаковал израильский истребитель, нарушивший воздушное пространство Сирии

26-10-2021, 10:24

Американский военный конвой попытался прорваться на подконтрольную сирийским войскам территорию

25-10-2021, 13:44

Российские бомбардировщики ударили по расположению пяти турецких баз в Сирии

24-10-2021, 09:04

Вооруженные силы РФ развернуты на всей территории северных районов Сирии

23-10-2021, 16:14

Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

20-10-2021, 21:54

Advance: Анкара может готовиться к «глубокому вторжению» на территорию Сирии

18-10-2021, 17:39

Военные России и Сирии отступают из Айн-Иссы под ударами ВС Турции

18-10-2021, 09:24

Километровые колонны турецких военных и боевиков выдвинулись к позициям сирийской армии

16-10-2021, 20:24

Turkiye: Турецкие военные начали мощное наступление в Сирии

15-10-2021, 08:59

Турция сбила в Сирии российский БПЛА «Орлан-10» комплексом РЭБ Koral

14-10-2021, 13:44

Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию

13-10-2021, 09:14

Турецкий президент Эрдоган анонсировал начало беспрецедентной военной операции в Сирии

12-10-2021, 23:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

8-11-2021, 22:09

0

Главврач петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева 8 ноября дала интервью каналу...

Подробнее
Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

8-11-2021, 09:34

0

Работающая во Франции ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эмберц назвала основные ошибки российских врачей при лечении...

Подробнее
С 1 января пенсионерам в РФ добавят по 10 тысяч рублей

С 1 января пенсионерам в РФ добавят по 10 тысяч рублей

7-11-2021, 19:54

0

По информации Министерства труда и социальной защиты с января 2022 года в России ощутимо повысятся пенсионные выплаты....

Подробнее
Издание The National Interest: весь мир покупает оружие у «технически отсталой» России

Издание The National Interest: весь мир покупает оружие у «технически отсталой» России

8-11-2021, 13:24

0

Обозреватель The National Interest Питер Сучиу рассказал об успехах России на мировом рынке оружия. Россию нередко...

Подробнее
Фильм «16-й» покажут российским зрителям 7 ноября

Фильм «16-й» покажут российским зрителям 7 ноября

7-11-2021, 16:49

0

Российский зритель сможет посмотреть фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина на день раньше объявленного изначально...

Подробнее
Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

8-11-2021, 10:04

0

Полиция Петербурга ищет злоумышленника, который попытался ограбить банк, но испугался женского крика и убежал. Об этом...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

35-летний чемпион Норильска по пауэрлифтингу скончался через две недели после вакцинации от коронавируса

35-летний чемпион Норильска по пауэрлифтингу скончался через две недели после вакцинации от коронавируса

Вчера, 09:29

0

Чемпион Норильска по пауэрлифтингу Виктор Плахута умер во Владивостоке спустя две недели после вакцинации от...

Подробнее
В Госдуме предложили поднять прожиточный минимум до 20 тысяч рублей

В Госдуме предложили поднять прожиточный минимум до 20 тысяч рублей

8-11-2021, 17:44

0

О необходимости изменить методику расчета прожиточного минимума заявил депутат Госдумы, глава комитета по труду,...

Подробнее
Фильм Пригожина «16-й» показал абсурдность антироссийской политики США

Фильм Пригожина «16-й» показал абсурдность антироссийской политики США

8-11-2021, 20:54

0

Молодежь сможет по достоинству оценить новый фильм бизнесмена Евгения Пригожина на политическую тему «16-й», считает...

Подробнее
Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

8-11-2021, 00:39

0

Главврач Красноярской краевой клинической больницы Евгений Корчагин заявил, что в отказе от прививок не может быть...

Подробнее