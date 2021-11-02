Войска США экстренно эвакуируются из Сирии из-за угрозы атаки Турции

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Войска США экстренно принялись покидать свои расположения на территории Сирийской арабской республики и отступать на территорию соседнего Ирака. Об этом сообщает портал Avia.pro, по сведениям которого только за минувшие сутки из страны были вывезены 270 единиц военной техники.
Официально ситуация с уходом американских войск не комментируется, но авторы информационного ресурса предположили, что причиной экстренной эвакуации может быть готовящаяся атака Турции. В Анкаре ранее пригрозили ударом по американским военным, которые оказывают поддержку курдам.
Некоторые военные эксперты допускают, что переброска техники и военных в Ирак может осуществляться в целях поддержки государственного переворота.
Отмечается, что если американские войска на самом деле покидают территорию САР из-за атаки Турции, курды вряд ли допустят их возвращение на контролируемые территории.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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