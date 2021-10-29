Турецкие беспилотники нанесли удар в непосредственной близости от российских военных в Сирии

Массированная атака со стороны Турции прошла по российским военным, расположенным в сирийском регионе Ракка. Указывается, что удар пришелся непосредственно на военную базу РФ, хотя по заявлению Анкары, целью обстрела были именно курские ополченцы. Об этом пишет «Avia.pro».

По данным военных экспертов, обстрел Турции наносился с помощью беспилотников — вероятнее всего, Bayraktar TB2 либо ANKA-S. При этом указывается, что Анкара достоверно знала, что в регионе расположена именно российская военная база, а не укрытие курдских ополченцев — это доказывает, что агрессия Турции направлена именно против РФ. Обозреватели отмечают, что хотя пострадавших российских военных в ходе налета обнаружено не было, однако Анкара целенаправленно и осознанно подвергла риску смерти российских военных, что вероятнее всего станет причиной для ответной реакции РФ. При этом как минимум двое военных САА погибли от ударной волны, поскольку сирийская база расположена в непосредственной близости от военного объекта РФ.

Эксперты отмечают, что удары беспилотников наносились непосредственно из воздушного пространства Турции, в связи с чем средства ПВО не смогли идентифицировать приближающиеся ракеты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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