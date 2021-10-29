Москва поставила ультиматум Эрдогану по Сирии, намекнув на полное уничтожение

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Турции придется считаться с позицией России по Сирии.
Информационно-новостное агентство Аvia.pro сообщает, что Анкара минувшей ночью начала наступление в северной части Сирии. И это несмотря на достаточно жесткий ультиматум со стороны РФ.
В ходе переговоров между представителями Турции и России, российские представители выдвинули ряд требований. Так, Россия намерена сохранить присутствие в Кобани, а в район этого населенного пункта не входят силы Свободной сирийской армии.
Контроль над трассой М-4 будет у российских и турецких сил, а часть трассы М4 в районе Эриха переходит под контроль Дамаска.
Представители РФ подчеркнули, что российская сторона готова к жестким действиям в случае, если Анкара не будет выполнять свои обязанности. В частности, удар может быть нанесен не только по протурецким силам, но и непосредственно по турецким военным, которые заняли позиции в Сирии.
Как отмечают эксперты, нежелание Анкарой следовать поставленному ультиматуму может закончится тем, что турецкие силы будут вытеснены с северных сирийских провинций, понеся огромные потери, в том числе в живой силе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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