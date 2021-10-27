Турция обвинила РФ в бегстве российских военных от турецких войск в Сирии

После вывода из сирийских Таль-Рафата и Айн-Иссы российских сил, Турция обвинила российских военных в бегстве.

Специалист по безопасности Абулла Агар в эфире турецкого государственного телеканала «TGRT» заявил о том, что российские военные покинули эти населенные пункты, капитулировав перед превосходящими силам Турции, передает Аvia.pro . Он добавил, что в северной части Сирии все же остались подразделения ливанской группировки «Хезболла» и иранские группировки.

Турецкий эксперт утверждает, что такое расположение сил повлияет на планы Анкары касательно начала наступательной операции в этом районе.

Журналист Хаял Мазин отметил, что Турция готовится к наступлению Таль-Рафат на севере Алеппо. И если иранские силы, а также группировка «Хезболла» не покинут северную часть Сирии, то им, по его словам, придется воевать против Турции.

Ранее уже ходили слухи о том, что Россия намерена сдать Анкаре северную часть Сирии. Эти разговоры усилились после того, как российские военные конвои начали следовать в Камышлы через центральную часть Сирии, и это объяснялось невозможностью безопасно использовать северные сирийские территории и трассу М4.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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