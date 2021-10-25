5-километровая колонна турецких военных вошла в сирийскую провинцию Идлиб

Сегодня, 17:09

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5-километровая колонна турецких военных вошла в сирийскую провинцию Идлиб

Турецкая сторона продолжает игнорировать предупреждения РФ о недопустимости эскалации конфликта в Сирии и вошла в провинцию Идлиб с колонной бронированной техники. По свидетельству очевидцев, в состав 5-километровой колонны входили комплексы ПВО, РЭБ и РСЗО, бронеавтомобили, танки и другой военный арсенал. Об этом пишет «Avia.pro».

Согласно прогнозу экспертов, переброска турецкого вооружения в южную часть провинции Идлиб ознаменуется началом масштабным боевых действий против курдского ополчения. Известно, что в северной части данного региона расположены не только формирования курдов, но и сирийская армия и российские военные, которые также могут вступить в прямой конфликт с турецкой стороной. Военные аналитики не исключают, что Турция может решиться атаковать формирования ополченцев сразу с нескольких флангов, что не оставит выбора сирийской и российской армии — они также вступят в борьбу для возвращения контроля за регионом. При этом эксперты отмечают, что если в противостоянии будут задействована российская авиация, то протурецкие террористы будут подлежать активному уничтожению, а сама турецкая армия значительно сократится в численном составе. 

Военные обозреватели прогнозируют, что активные боевые действия в Идлибе могут активизироваться в любой момент, поскольку предпосылки для этого формировались на протяжении последних 4 недель.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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