Российские военные заставили турецкую армию немедленно отступить на севере Сирии

Российские военные на севере Сирии остановили наступление турецких войск и вынудили их отступить. Такую информацию в Сети распространил информационный ресурс avia.pro со ссылкой на публикацию Halab Today.

Отмечается, что остановить наступательную операцию Анкары удалось благодаря размещению российских военных на позициях курдских формирований в данном регионе.

«Российские силы водрузили триколор вместо флагов Сирийских демократических сил (СДС) в воскресенье в нескольких местах на окраине Айн-Иссы к северу от мухафазы Ракка. Этот шаг был предпринят для того, чтобы остановить ожидаемые турецкие военные передвижения на восток», ? сказано в статье на страницах Halab Today.

Всего над штабами СДС на севере Сирии было установлено шесть российских флагов. Предварительно было заключено соглашение с местными фракциями по поводу поднятия триколора вместо флагов группировки SDF.

Отмечается, что сейчас российские военнослужащие ищут пути снабжения своих подразделений на севере САР. Появилась информация, что турецкие силы попытаются захватить трассу М4 и блокировать войска РФ в данном регионе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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