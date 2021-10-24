Иран атаковал израильский истребитель, нарушивший воздушное пространство Сирии

В сирийском воздушном пространстве ПВО Ирана атаковали израильский истребитель.

Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что самолет Израиля нарушил границу Сирии. Полет над сирийской территорией не был согласован с Дамаском, поскольку, судя по всему, Израиль снова планировал ударить по территории Сирии.

ПВО атаковали израильский самолет, но по неизвестным причинам ракета не смогла его поразить. Возможно это связано с тем, что для защиты истребителя были применены средства РЭБ.

Стоит отметить, что это первый случай, когда иранские силы предприняли атаку против агрессивных действий Израиля в Сирии.

Точной информации о финале этих событий нет. По некоторым данным, истребитель Израиля обнаружил место расположения иранского комплекса ПВО и уничтожил его. Но, в тоже время, ряд источников сообщает, что он покинул воздушное пространство Сирии, поскольку опасался пуска зенитных ракет.

Источник в США сообщил, что в Вашингтоне прорабатывают несколько планов касательно Ирана. Если Тегеран будет готов сесть за стол переговоров, то Вашингтон готов поддержать конструктивный диалог. Но также в Вашингтоне планируют и сценарии развития событий при ухудшении ситуации в регионе и усилении агрессивной политики Ирана.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700