Американский военный конвой попытался прорваться на подконтрольную сирийским войскам территорию

Американские военные на четырех бронированных автомобилях попытались прорваться в район города Камышлы, контролируемый российскими, сирийскими и курдскими военнослужащими. Однако у них на пути встали дислоцированные на контрольно-пропускном пункте возле села Аль-Дамхия сирийские войска, которые оперативно блокировали американцев. Проезд бронетехники США, движущейся по стратегической трассе М4, был закрыт. Сирийский офицер пригрозил американским военным нанесением ракетного удар, когда те попытались вступить в словесную перепалку. Американцам пришлось развернуться в том направлении, откуда они пришли.

Примечательно, что американские военные пытаются попасть в регион, где расположена российская военная база, уже второй раз за минувшую неделю, пишет avia.pro .

Ранее местные жители одной из деревень, расположенных в той же сирийской провинции, не пустили американский конвой, который пытался проехать через поселок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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