Российские бомбардировщики ударили по расположению пяти турецких баз в Сирии

Сегодня, 09:04

0

Image 16+
Российские бомбардировщики ударили по расположению пяти турецких баз в Сирии

Российская боевая авиация нанесла серию ударов по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб. Несколько часов назад

бомбардировщики ВКС РФ атаковали районы расположения пяти турецких военных баз и наблюдательных пунктов. Удары были обрушены на территории, расположенные всего лишь в 1-1,5 километрах от турецких военных объектов. Российские самолеты уничтожили крупную группу боевиков у населенных пунктов Кансафра и Аль-Бара.

Кроме того, в районе Джебель аз-Завия, где находятся джихадисты, российским истребителем был уничтожен турецкий танк М60, который ранее был передан боевикам турками. От точного попадания снаряда боевая машина, которая была развернута для переброски на фронтовой участок, разлетелась на части. Пока неизвестно, когда именно боевики получили бронированную машину. Но известно, что несколько дней назад турецкие танки вошли на подконтрольную боевиками территорию, после чего часть военной техники и вооружения турки передали джихадистам. 

В Анкаре высказывают недовольство тем, что удары российских самолетов могут полностью лишить террористов турецкого вооружения.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России развернуты на всей территории северной Сирии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российские бомбардировщики ударили по расположению пяти турецких баз в Сирии

Сегодня, 09:04

Вооруженные силы РФ развернуты на всей территории северных районов Сирии

Вчера, 16:14

Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

20-10-2021, 21:54

Advance: Анкара может готовиться к «глубокому вторжению» на территорию Сирии

18-10-2021, 17:39

Военные России и Сирии отступают из Айн-Иссы под ударами ВС Турции

18-10-2021, 09:24

Километровые колонны турецких военных и боевиков выдвинулись к позициям сирийской армии

16-10-2021, 20:24

Turkiye: Турецкие военные начали мощное наступление в Сирии

15-10-2021, 08:59

Турция сбила в Сирии российский БПЛА «Орлан-10» комплексом РЭБ Koral

14-10-2021, 13:44

Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию

13-10-2021, 09:14

Турецкий президент Эрдоган анонсировал начало беспрецедентной военной операции в Сирии

12-10-2021, 23:14

ВКС России разбомбили южный Идлиб, помешав Анкаре закрепиться в Сирии

12-10-2021, 14:34

Обнародована карта наступления сирийской армии в Идлибе

7-10-2021, 16:24

Турецкие беспилотники появились над районом наступления сирийской армии

2-10-2021, 12:09

Турция ждет от России выполнения договоренностей по Сирии

28-09-2021, 19:49

Турецкие войска атаковали два российских военных вертолёта на севере Сирии

27-09-2021, 15:14

Авиация ВКС РФ дважды за сутки нанесла авиаудары по району турецких военных в Сирии

26-09-2021, 19:49

РФ устроила Эрдогану новые неприятности в Сирии, начав переговоры с курдами

24-09-2021, 13:04

Удары российских истребителей остановили конвои турецких военных в Идлибе

23-09-2021, 08:24

Турция перебросила в Сирию 300 единиц бронетехники и 4 тыс. военнослужащих

22-09-2021, 16:34

Al Monitor: Москва поставила турецкому президенту Эрдогану ультиматум по Сирии

21-09-2021, 12:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить

Вчера, 11:09

0

Вакцины от коронавируса имеют свои противопоказания. У нас в стране их зарегистрировано пять. Поэтому каждому человеку,...

Подробнее
Равнодушие ООН: миротворцы игнорируют нападения террористов на граждан ЦАР

Равнодушие ООН: миротворцы игнорируют нападения террористов на граждан ЦАР

21-10-2021, 14:14

0

Уже несколько лет миротворцы ООН (МИНУСКА) находятся в ЦАР. За время своего пребывания «голубые каски» заработали...

Подробнее
Белорусский инфекционист рассказал, когда привитые чаще всего заражаются коронавирусом

Белорусский инфекционист рассказал, когда привитые чаще всего заражаются коронавирусом

21-10-2021, 14:29

0

Привитые люди, если заражаются коронавирусом, то это в большинстве случаев происходит первые две недели после...

Подробнее
Валентина Матвиенко заявила о неэффективности обязательной вакцинации от COVID-19

Валентина Матвиенко заявила о неэффективности обязательной вакцинации от COVID-19

21-10-2021, 15:59

0

Обязательная вакцинация от коронавируса не будет эффективной, уверена председатель Совета Федерации Валентина...

Подробнее
Die Welt: речь премьера Польши в Европарламенте прервали упоминанием Владимира Путина

Die Welt: речь премьера Польши в Европарламенте прервали упоминанием Владимира Путина

22-10-2021, 09:24

0

Речь премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте, который обрушился на главу Еврокомиссии Урсулу фон...

Подробнее
В Роспотребнадзоре рассказали, кого из детей нужно привить от коронавируса COVID-19 первыми

В Роспотребнадзоре рассказали, кого из детей нужно привить от коронавируса COVID-19 первыми

21-10-2021, 16:59

0

Зам. главы по научной деятельности ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что широкомасштабная...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Норвежское Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя»

Норвежское Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя»

22-10-2021, 10:39

0

Журналисты норвежского издания Nettavisen в преддверии прибытия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в город...

Подробнее
Китай испытал новое сверхточное противоспутниковое оружие, не оставляющее обломков

Китай испытал новое сверхточное противоспутниковое оружие, не оставляющее обломков

22-10-2021, 21:59

0

Китайские разработчики тестируют новое противоспутниковое оружие, которое, как предполагается, не будет загрязнять...

Подробнее
Дания и Швеция нашли угрозу для молодежи в вакцине Moderna

Дания и Швеция нашли угрозу для молодежи в вакцине Moderna

22-10-2021, 16:54

0

Американская вакцина от коронавируса Moderna не может впредь применяться для вакцинации лиц до 30 лет, поскольку может...

Подробнее
Врач Ищенко заявил, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 в РФ может достичь 40 тыс. в сутки

Врач Ищенко заявил, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 в РФ может достичь 40 тыс. в сутки

22-10-2021, 12:14

0

Суточное число зараженных COVID-19 может достигнуть уровня в 40 тыс. человек. Об этом предупредила врач-инфекционист...

Подробнее