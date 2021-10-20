Российские бомбардировщики ударили по расположению пяти турецких баз в Сирии

Российская боевая авиация нанесла серию ударов по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб. Несколько часов назад

бомбардировщики ВКС РФ атаковали районы расположения пяти турецких военных баз и наблюдательных пунктов. Удары были обрушены на территории, расположенные всего лишь в 1-1,5 километрах от турецких военных объектов. Российские самолеты уничтожили крупную группу боевиков у населенных пунктов Кансафра и Аль-Бара.

Кроме того, в районе Джебель аз-Завия, где находятся джихадисты, российским истребителем был уничтожен турецкий танк М60, который ранее был передан боевикам турками. От точного попадания снаряда боевая машина, которая была развернута для переброски на фронтовой участок, разлетелась на части. Пока неизвестно, когда именно боевики получили бронированную машину. Но известно, что несколько дней назад турецкие танки вошли на подконтрольную боевиками территорию, после чего часть военной техники и вооружения турки передали джихадистам.

В Анкаре высказывают недовольство тем, что удары российских самолетов могут полностью лишить террористов турецкого вооружения.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России развернуты на всей территории северной Сирии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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