Вооруженные силы РФ развернуты на всей территории северных районов Сирии

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе
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Практически вся северная территория Сирии оказалась под контролем российских войск — такую информацию предоставили военные обозреватели. Указывается, что мобилизация ВС РФ состоялась из-за прямой угрозы Турции начать масштабное вторжение на сирийской территории, несмотря на многократные предупреждения со стороны Москвы и Дамаска. Об этом пишет «Avia.pro».
Сирийский район Айн Иссы оказался эпицентром переброски вооружения со стороны Турции и России — несмотря на то, что местность контролируется сирийской армией и российской стороной, Анкара не оставляет попыток перейти на штурм курдского ополчения. Указывается, что Турция вторые сутки подряд активно стягивает в регион вооружение и технику, что говорит о вероятном штурме Айн Иссы уже в ближайшее время.
«Учитывая российское присутствие в северных районах Сирии, становится очевидным, что Турция сознательно идет на конфликт, стремясь осуществить провокации. Неоднократные предупреждения о том, что Москва применит жесткие меры против турецкого вмешательства, по-видимому, остались без внимания Тайипа Эрдогана», - прокомментировали эксперты.
Специалисты утверждают, что Россия категорически против эскалации военных действий на территории Сирии, однако в случае штурма со стороны Турции Москва вынуждена будет пойти на радикальные меры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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