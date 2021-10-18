Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

Турецкие беспилотники нанесли удары по территории Сирии. Сообщается, что атак было не меньше трех. Предположительно это были беспилотники Bayraktar TB2. Дроны, которые выполняли полеты у сирийско-турецкой границы или над районами, подконтрольными турецким военным и джихадистам, действовали из воздушного пространства, контролируемого сирийскими военными или курдами. Это первая масштабная атака турецких дронов после объявления Эрдоганом о проведении военной операции в САР, пишет avia.pro .

Как написали СМИ, два удара пришлись на город Айн эль-Араб (Кобани). Снаряд обрушился на автомобиль с членами Сирийских демократических сил. Никакой официальной информации о причинах ликвидации не поступало.

Между тем 20 октября неустановленный беспилотник ударил по сирийской военной базе, расположенной между Хамой и Хомсом. По некоторым данным, речь идет о Bayraktar TB2. Как стало известно, беспилотник уничтожил склады с вооружением, которое предназначалось сирийским военным, планировавшим военную операцию в Идлибе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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