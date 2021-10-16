Advance: Анкара может готовиться к «глубокому вторжению» на территорию Сирии

Сегодня, 17:39

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Advance: Анкара может готовиться к «глубокому вторжению» на территорию Сирии

Анкара может планировать «глубокое вторжение» на территорию Сирии. Об этом пишет американское издание Advance.

В Турции намерены усилить влияние на севере Сирии, а также обвиняют Россию и США в невыполнении взятых обязательств касательно проблемы северных сирийских провинций, где проживают курды, против которых настроена Анкара.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что намерен продолжить военную операцию против курдских формирований на севере САР. Он утверждает, что Дамаск не соблюдает условий нормализации военно-политической ситуации и не намерен поддерживать Анкару в борьбе против курдов.

Поэтому Турция хочет расширить зону влияния в Сирии и готова прорываться вглубь страны, хотя это и может сказаться негативно на отношениях с Вашингтоном.

Тем не менее, подчеркнул Эрдоган, активность курдских повстанцев не может оставаться без ответа. Турция планирует заняться устранением угроз, исходящих из северных регионов Сирии.

Это, по мнению военных аналитиков, спровоцирует очередной виток обострения. Но удержать от таких шагов Анкару может противодействие стран арабского мира. Опасаясь их негативной реакции, турки могут начать действовать более сдержанно, чтобы их действия в Сирии не расценивались как экспансия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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