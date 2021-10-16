Военные России и Сирии отступают из Айн-Иссы под ударами ВС Турции

Сегодня, 09:24

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Военные России и Сирии отступают из Айн-Иссы под ударами ВС Турции

Российские военные вынуждены начать отступление из Айн Иссы из-за ударов турецкой авиации.

Как сообщает Аvia.pro, об отступлении российских сил в Сирии сообщили боевики. Они заявили, что российские военные базы, развернутые в Айн Иссе, эвакуированные. Военные РФ покинули три базы, поскольку те попали под мощные удары турецкой артиллерии и авиации. Покинула район города Айн Исса и сирийская армия, осуществив отход под прикрытием российских вертолетов.

В Сеть попали кадры эвакуации российских и сирийских военных из Айн Иссы. Судя по предоставленной источником информации, из Айн Иссы выведены бронетранспортеры и бронированная техника.

Источник сообщил Аvia.pro о том, что после отступления войска РФ и САР остановились в районе населенного пункта Тель Аль-Саман, который расположен севернее от Ракки.

Официально в Минобороны РФ информацию об уходе из Айн Иссы российских и сирийских сил не комментировали. А тем временем в турецких СМИ утверждают, что они бежали и курды вскоре будут вынуждены сдаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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