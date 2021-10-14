Километровые колонны турецких военных и боевиков выдвинулись к позициям сирийской армии

Российские боевые корабли отстрелялись ракетами у японского побережья
Россия провела стрельбы рядом с побережьем Японии в ответ на провокационные заявления премьер-министра Японии Фумио...Подробнее
К позициям сирийских военных выдвинулись турецкие силы и протурецкие боевики. Об этом сообщает Аvia.pro, ссылаясь на осведомленный источник.
По данным источника, Турция готовит масштабную наступательную операцию на севере Сирии, возможно и в провинции Идлиб. Судя по перемещениям турецких военных, первые столкновения возможны уже в ближайшие несколько дней.
В Сеть попали снимки перемещения турецких сил. На фото запечатлены турецкие террористы, которые пребывают в районы проведения операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», которая инициировала Анкара. Также сообщалось, что усиливают свои позиции и турецкие военные.
Судя по информации источника, боевики вооружены пикапами установленными в кузовах крупнокалиберными пулемётами и спаренными зенитными установками. Они могут атаковать воздушные цели, то есть, способны ударить по военным РФ, если они будут сдерживать наступление.
Эксперты, комментируя ситуацию, уверены, что российские истребители и бомбардировщики легко уничтожат технику террористов. Для этого могут быть задействованы и Ту-22МЗ, которые ранее Россия уже направляла в Сирию для проведения операций против боевиков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Россия провела стрельбы рядом с побережьем Японии в ответ на провокационные заявления премьер-министра Японии Фумио...Подробнее
Врач-проктолог из Новокузнецка рассказал на своей странице в Instagram, как однажды ему довелось спасать пациента, у...Подробнее
Россия — богатая страна, а люди в ней бедные. Об этом пишет на своих страницах французская газета Le Monde. Это...Подробнее
Создатель группы «Вакцины от ковида. Личный опыт: Проект V1V2» Макс Попов рассказал об уникальном случае, связанным с...Подробнее
По статистике в некоторых российских регионах уровень вакцинации от коронавируса уже давно превысил заветные 50%...Подробнее
Бывший представитель ЕС в Турции, эксперт аналитического центра Carnegie Europe Марк Пиерини обратил внимание на...Подробнее
Блогер с ником Binkov’s Battlegrounds из Хорватии в своем видео на YouTube оценил уровень подготовки российской армии....Подробнее
Чехия может превратиться во вторую Польшу, у которой одной из основных тем внешней политики стала русофобия. 8 и 9...Подробнее
Популярный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал, что он думает в отношении заявления...Подробнее
Минздрав РФ обновил временные рекомендации о вакцинации от коронавируса. В новой редакции документа сказано, что...Подробнее
Комментировать