Километровые колонны турецких военных и боевиков выдвинулись к позициям сирийской армии

К позициям сирийских военных выдвинулись турецкие силы и протурецкие боевики. Об этом сообщает Аvia.pro , ссылаясь на осведомленный источник.

По данным источника, Турция готовит масштабную наступательную операцию на севере Сирии, возможно и в провинции Идлиб. Судя по перемещениям турецких военных, первые столкновения возможны уже в ближайшие несколько дней.

В Сеть попали снимки перемещения турецких сил. На фото запечатлены турецкие террористы, которые пребывают в районы проведения операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», которая инициировала Анкара. Также сообщалось, что усиливают свои позиции и турецкие военные.

Судя по информации источника, боевики вооружены пикапами установленными в кузовах крупнокалиберными пулемётами и спаренными зенитными установками. Они могут атаковать воздушные цели, то есть, способны ударить по военным РФ, если они будут сдерживать наступление.

Эксперты, комментируя ситуацию, уверены, что российские истребители и бомбардировщики легко уничтожат технику террористов. Для этого могут быть задействованы и Ту-22МЗ, которые ранее Россия уже направляла в Сирию для проведения операций против боевиков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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