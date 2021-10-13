Turkiye: Турецкие военные начали мощное наступление в Сирии

Сегодня, 08:59

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Turkiye: Турецкие военные начали мощное наступление в Сирии

В Сирии к наступлению готовы турецкие военные: они могут попытаться взять под контроль населенные пункты   Манбидж, Айн Исса, Тель-Рифат и Тель-Тамр.

Ранее о проведении операции в Сирии заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Аvia.pro, ссылаясь на турецкое издание «Turkiye», пишет о том, что дополнительные силы Анкара уже направила в зону проведения военных операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата». Туда переброшены тысячи военнослужащих и несколько сотен единиц тяжелой бронетехники. Сейчас, отмечает источник, все эти силы лишь ждут официального приказа, чтобы начать штурм городов Айн-Исса, Манбидж, Тель-Рифат и Тель-Тамр.

Стоит отметить, что в этих населенных пунктах могут находиться и российские военные. Так, в Анй-Иссе ранее военными РФ были развернуты как минимум три поста. В Манбидже находились бойцы российской ЧВК.

Если информация о планах Анкары начать наступление в Сирии окажется правдивой, то это лишь докажет, что Турция не намерена соблюдать договоренности по Сирии. В ответ РФ может усилить атаки по позициям протурецких сил, а также по объектам, которые контролируются турецкими военными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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