Турция сбила в Сирии российский БПЛА «Орлан-10» комплексом РЭБ Koral

Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию
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ВКС РФ в Сирии лишились своего беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», который был задействован на проведении разведывательно-мониторинговой миссии. Уничтожили аппарат турецкие военные, сообщает ресурс «АвиаПро».
Российский беспилотник упал близ населенного пункта Мареа на севере провинции Алеппо. В сети появились фотографии с места происшествия. Изображения позволяют исключить атаку дрона с земли. Никаких повреждений, указывающих на применение артиллерии или стрелкового оружия, на обломках аппарата замечено не было.
В этой связи появилось предположение, что Анкара уничтожила российский беспилотник посредством системы радиоэлектронной борьбы.
Предположительно, речь идет о турецком комплексе РЭБ «Koral».
Анкара все активнее начала помогать сирийским боевикам. Ранее российские «Орланы» уже неоднократно уничтожались комплексами РЭБ Koral.
Авторы заметки уверены, что Россия не оставит этот шаг без ответа. Тем более что воздействовать на турецкие беспилотники есть чем - у РФ более мощные системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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