Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию

Сегодня, 09:14

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Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию

Обстановка в Сирии резко обострилась. На фоне эскалации российские военные начали переброску нового и дополнительного вооружения на территорию САР.

Известно, что в Сирию прибыл как минимум один военный борт Ил-76, который, согласно утверждению иранского журналиста Хаяла Муаззина, доставил в Сирию новое вооружение.

В сети появились изображения, на которых можно увидеть момент прибытия российского военного самолета Ил-76 в Сирию. Как пишет иранский журналист, самолет доставил вооружение на территорию САР на фоне ожидающейся эскалации напряженности в Идлибе и на севере страны, пишет avia.pro .

Однако никаких подтверждений этой информации со стороны российского Минобороны нет, но, по некоторым данным, сутками ранее в Сирию прибыли еще два российских военных самолета, из которых один также является грузовым Ил-76.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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