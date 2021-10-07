Турецкий президент Эрдоган анонсировал начало беспрецедентной военной операции в Сирии

Сегодня, 23:14

0

Image 16+
Турецкий президент Эрдоган анонсировал начало беспрецедентной военной операции в Сирии

Турецкий президент отказался покинуть страну и анонсировал начало военной операции в северной части Сирии. Это заявление он сделал лично всего несколько часов назад. По данным турецких источников операция может начаться в течение ближайших дней либо даже часов. Конечной целью вторжение может стать оккупация северных районов арабской республики, вероятно, от Алеппо до Тель-Рифата.

Кроме того в своем выступлении президент Эрдоган заявил, что последнее нападение на полицейских и атака на территорию страны пересекли красную черту: 

«Как можно скорее мы предпримем необходимые шаги для решения этих проблем. Мы полны решимости устранить угрозы, исходящие из этих районов, либо вместе с силами, действующими там, либо нашими собственными средствами».

Эрдоган предпринимает все возможное и невозможное, чтобы поднять свой рейтинг и доверие среди граждан и военных. Кроме того он пытается перебросить в Идлиб и другие районы Сирии, контролируемые террористами, тысячи своих солдат, оказав тем самым противодействие России, Дамаску, Ирану и сирийским курдам.

Россия никак не отреагировала на действия Эрдогана. Но понятно, что это может привести к очень серьёзным последствиям для Анкары.

«Турецкому президенту придется ответить за своё высокомерие. Несмотря на то, что турецкая армия гораздо сильнее и оснащеннее по сравнению с сирийской, потери у турецких войск будут очень большими», — утверждают эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ВКС России разбомбили южный Идлиб, помешав Анкаре закрепиться в Сирии

Сегодня, 14:34

Обнародована карта наступления сирийской армии в Идлибе

7-10-2021, 16:24

Турецкие беспилотники появились над районом наступления сирийской армии

2-10-2021, 12:09

Турция ждет от России выполнения договоренностей по Сирии

28-09-2021, 19:49

Турецкие войска атаковали два российских военных вертолёта на севере Сирии

27-09-2021, 15:14

Авиация ВКС РФ дважды за сутки нанесла авиаудары по району турецких военных в Сирии

26-09-2021, 19:49

РФ устроила Эрдогану новые неприятности в Сирии, начав переговоры с курдами

24-09-2021, 13:04

Удары российских истребителей остановили конвои турецких военных в Идлибе

23-09-2021, 08:24

Турция перебросила в Сирию 300 единиц бронетехники и 4 тыс. военнослужащих

22-09-2021, 16:34

Al Monitor: Москва поставила турецкому президенту Эрдогану ультиматум по Сирии

21-09-2021, 12:49

Истребитель ВКС РФ сбросил на проамериканские силы в Сирии странную авиабомбу

18-09-2021, 11:49

Россия готова ударить по турецким войскам в Сирии

17-09-2021, 09:14

В Сирии курды забросали камнями российский военный патруль

31-08-2021, 08:44

Издание Sohu: В Сирии армия Асада уничтожает боевиков «странным советским оружием»

11-07-2021, 13:24

РФ готова уничтожить любой корабль из состава АУГ НАТО в случае провокаций у ее баз в Сирии

29-06-2021, 10:14

InsideOver: хитрый трюк РФ с авиабазой Хмеймим в Сирии обернется бедой для НАТО

27-06-2021, 12:54

В Сирии армия России заняла покинутую американцами базу

10-06-2021, 14:44

Военных РФ атаковали неизвестные после стычки с американцами в Сирии

10-06-2021, 13:19

В Сирии подорван российский военный автомобиль: есть пострадавшие и погибшие

9-06-2021, 21:14

Российский БТР взял под прицел блокпост с бронеавтомобилем США в Сирии

9-06-2021, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2

10-10-2021, 13:34

0

Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...

Подробнее
Россияне на следующей неделе получат выплату в размере 68 811 рублей

Россияне на следующей неделе получат выплату в размере 68 811 рублей

10-10-2021, 10:04

0

11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая...

Подробнее
Ученый-вакцинолог Михаил Костинов рассказал о возможностях и пределах эффективности вакцин от коронавируса

Ученый-вакцинолог Михаил Костинов рассказал о возможностях и пределах эффективности вакцин от коронавируса

9-10-2021, 22:04

0

По мнению заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний федерального...

Подробнее
Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

10-10-2021, 07:29

0

Сокращение торгового флота США снижает шансы на победу американцев в войне с Россией или Китаем. Об этом заявил...

Подробнее
Граждан России предупредили о девальвации и обнулении денег в стране в 2022 году

Граждан России предупредили о девальвации и обнулении денег в стране в 2022 году

Вчера, 22:39

0

Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший дефолт 1998 года, утверждает, что Центробанк готовит...

Подробнее
Названы страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса COVID-19

Названы страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса COVID-19

10-10-2021, 16:19

0

Британская Daily Mail опубликовала на своих страницах страны, которые по статистике имеют самый высокий уровень...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

До 12 792 рублей. Минтруда повышает размер пособия по безработице

До 12 792 рублей. Минтруда повышает размер пособия по безработице

10-10-2021, 12:24

0

В будущем году установленный Минтруда максимальный размер пособия по безработице, как ожидается, вырастет. Он будет...

Подробнее
World Oil: Путин своим заявлением о поставках газа в ЕС оставил газовиков США без зарплаты

World Oil: Путин своим заявлением о поставках газа в ЕС оставил газовиков США без зарплаты

Вчера, 08:49

0

Американский обозреватель Джо Кэрролл в статье для портала World Oil сообщил, что российские поставки газа в Европу...

Подробнее
В Таиланде обнаружили дешевое средство против коронавируса

В Таиланде обнаружили дешевое средство против коронавируса

Вчера, 11:04

0

Для лечения коронавируса в Таиланде используют дешевые и эффективные традиционные лекарственные травы. Речь идет о...

Подробнее
В Петербурге предприниматели назвали рост зарплат угрозой для бизнеса

В Петербурге предприниматели назвали рост зарплат угрозой для бизнеса

Вчера, 10:09

0

Российские аналитики сообщили о взаимосвязи роста зарплат в Санкт-Петербурге и вероятностью критических угроз для...

Подробнее