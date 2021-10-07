Турецкий президент Эрдоган анонсировал начало беспрецедентной военной операции в Сирии

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2
Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...Подробнее
Турецкий президент отказался покинуть страну и анонсировал начало военной операции в северной части Сирии. Это заявление он сделал лично всего несколько часов назад. По данным турецких источников операция может начаться в течение ближайших дней либо даже часов. Конечной целью вторжение может стать оккупация северных районов арабской республики, вероятно, от Алеппо до Тель-Рифата.
Кроме того в своем выступлении президент Эрдоган заявил, что последнее нападение на полицейских и атака на территорию страны пересекли красную черту:
«Как можно скорее мы предпримем необходимые шаги для решения этих проблем. Мы полны решимости устранить угрозы, исходящие из этих районов, либо вместе с силами, действующими там, либо нашими собственными средствами».
Эрдоган предпринимает все возможное и невозможное, чтобы поднять свой рейтинг и доверие среди граждан и военных. Кроме того он пытается перебросить в Идлиб и другие районы Сирии, контролируемые террористами, тысячи своих солдат, оказав тем самым противодействие России, Дамаску, Ирану и сирийским курдам.
Россия никак не отреагировала на действия Эрдогана. Но понятно, что это может привести к очень серьёзным последствиям для Анкары.
«Турецкому президенту придется ответить за своё высокомерие. Несмотря на то, что турецкая армия гораздо сильнее и оснащеннее по сравнению с сирийской, потери у турецких войск будут очень большими», — утверждают эксперты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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