ВКС России разбомбили южный Идлиб, помешав Анкаре закрепиться в Сирии

Российские военные в Сирии делают все для того, чтобы вытеснить турецкие войска из САР. Сегодня ночью и утром самолеты ВКС РФ нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по позициям протурецких боевиков в южной части сирийской провинции Идлиб в ответ на заявление Анкары о начале масштабной военной операции в САР. В зоне поражения оказались как боевики, так и турецкие военные посты, базы и наблюдательные пункты, которые были возведены в регионе без согласования с российской стороной.

Таким образом, Россия помешала планам Эрдогана по усилению турецкого присутствия в САР. Теперь Анкара лишилась возможности перебрасывать технику и оружие в районы, находящиеся южнее трассы.

Обычно эти районы Сирии бомбардировкам ВКС России не подвергаются, так как находятся на некотором удалении от фронтовых участков, пишет avia.pro .

По всей видимости, провокационное заявление Эрдогана о начале беспрецедентной военной операции в Сирии не осталось незамеченным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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