ВКС России разбомбили южный Идлиб, помешав Анкаре закрепиться в Сирии

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2
Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...Подробнее
Российские военные в Сирии делают все для того, чтобы вытеснить турецкие войска из САР. Сегодня ночью и утром самолеты ВКС РФ нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по позициям протурецких боевиков в южной части сирийской провинции Идлиб в ответ на заявление Анкары о начале масштабной военной операции в САР. В зоне поражения оказались как боевики, так и турецкие военные посты, базы и наблюдательные пункты, которые были возведены в регионе без согласования с российской стороной.
Таким образом, Россия помешала планам Эрдогана по усилению турецкого присутствия в САР. Теперь Анкара лишилась возможности перебрасывать технику и оружие в районы, находящиеся южнее трассы.
Обычно эти районы Сирии бомбардировкам ВКС России не подвергаются, так как находятся на некотором удалении от фронтовых участков, пишет avia.pro.
По всей видимости, провокационное заявление Эрдогана о начале беспрецедентной военной операции в Сирии не осталось незамеченным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...Подробнее
11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая...Подробнее
По мнению заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний федерального...Подробнее
Военному блоку НАТО с большой степенью вероятности может угрожать тотальный распад в том случае, если французский лидер...Подробнее
Планы России по созданию Арктического флота раздражают американцев. Военный аналитик США Марк Эпископос отметил, что у...Подробнее
Сокращение торгового флота США снижает шансы на победу американцев в войне с Россией или Китаем. Об этом заявил...Подробнее
Британская Daily Mail опубликовала на своих страницах страны, которые по статистике имеют самый высокий уровень...Подробнее
Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший дефолт 1998 года, утверждает, что Центробанк готовит...Подробнее
В будущем году установленный Минтруда максимальный размер пособия по безработице, как ожидается, вырастет. Он будет...Подробнее
Американский обозреватель Джо Кэрролл в статье для портала World Oil сообщил, что российские поставки газа в Европу...Подробнее
Комментировать