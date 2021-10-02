Обнародована карта наступления сирийской армии в Идлибе

Сегодня, 16:24

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Обнародована карта наступления сирийской армии в Идлибе

Сирийская армия готовится к масштабному наступлению в провинции Идлиб, о чем свидетельствует карта, на которой отражены планы по освобождению территории САР.

В Сирии активную подготовку к наступательной операции проводят не только силы САА, но также российские и сирийские военные, передает Аvia.pro.  В планах Дамаска вернуть контроль над территориями, которые удерживают протурецкие джихадисты.

Стоит отметить, что боевики занимают не только провинцию Идлиб, но также удерживают контроль над частью территорий соседних провинций.

Судя по опубликованной карте, в планах сирийской армии не только провести зачистку южной части провинции Идлиб до дороги М4 и взять под контроль непосредственно саму дорогу, но и занять районы, располагающиеся несколькими километрами севернее.

Эксперты отмечают, что взяв контроль над М4 и рядом расположенными территориями, Дамаск хочет защитить силы САА и гражданских от нападений при продвижении этой дорогой.

В случае если эти планы удастся реализовать, то далее сирийской армии удастся быстро зачистить от боевиков территорию Идлиба, уверены аналитики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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