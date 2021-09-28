Турецкие беспилотники появились над районом наступления сирийской армии

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В случае начала наступления на провинцию Идлиб турецкая армия может нанести удар по сирийским войскам. Как стало известно, в небе над районом возможного наступления сирийцев появились турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Дроны, которые могут осуществлять операцию по прикрытию боевиков, переброшенных из северных районов Идлиба, были замечены в 10 километрах от развертывания подразделений сирийской армии, которая готовится к широкомасштабной операции по штурму провинции.
Возможно, что таким образом ведется подготовка по срыву наступления сирийских войск. Развертывание турецких подразделений совпало с перекрытием дорог в районах между Иерихоном и Мхамбелом, которое сопровождался интенсивными полетами турецких дронов и появлением в небе российских самолетов, пишет avia.pro.
Ранее сообщалось о том, что, несмотря на состоявшуюся встречу Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сирийская армия не отказывается от подготовки к военной операции в Идлибе. По этой причине Турция перебросила в район свои танки и силы джихадистов из северной части провинции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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