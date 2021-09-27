Турция ждет от России выполнения договоренностей по Сирии

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Турция уверена, что она выполняет договоренности по Сирии, о чем заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Он также сказал, что Анкара ожидает, что и Москва их выполнит.
По его словам, Турция действует "строго в соответствии с обязательствами". Министр выразил надежду, что после встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина действие договоренностей по Идлибу возобновится в полном объеме.
Хулуси Акар не исключил, что с министром обороны РФ Сергеем Шойгу будет обсуждена тема участившихся авиаударов по Идлибской зоне деэскалации. Министр заметил, что авиаудары российской стороны способствуют росту радикальных настроений в регионе.
Акар подчеркнул, что Турция уже не может принять дополнительную волну беженцев. Известно, что около миллиона сирийцев уже вернулись к себе домой из подконтрольных Турции территорий и 400 тыс. из них находятся в Идлибе, сообщил министр
Завтра, 29 сентября в Сочи пройдет встреча Эрдогана и Путина. Лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии. Ранее стало известно, что Анкара отправила более 4 тыс. солдат и 300 единиц бронетехники в сирийский Идлиб.
Добавим, что 27 сентября 2021 года самолеты ВС России обстреляли тренировочный лагерь протурецкой сирийской оппозиции в провинции Алеппо. Были уничтожены 10 членов группировок Сирийской Национальной Армии (СНА), 25 человек ранены.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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