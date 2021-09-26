Турецкие войска атаковали два российских военных вертолёта на севере Сирии

Турецкая сторона провела атаку против двух военных вертолетов РФ на окраине сирийской провинции Хасаки. По информации военного обозревателя и журналиста Александра Харченко, находящегося на территории Сирии, обе боевые машины РФ не пострадали, передает «Avia.pro».

По предположению эксперта, такая жесткая реакция протурецких боевиков стала следствием раннего штурма российских и сирийских сил позиций террористов. Российский военный журналист Александр Харченко отметил, что выпуск ракет был произведен со стороны турецкой границы, однако необязательно с территории непосредственно Турции. Аналитик добавил, что несмотря на активно распространяющуюся информации о крушении обоих российских вертолетов, эти данные являются ложными.

«КС РФ не теряли вертолет в Сирии. Все благополучно долетели до места базирования. Был ли обстрел? Был. Боевики на нервах, вот и шмаляют по всему, что летает. Не волнуйтесь, они еще ответят за свои деяния», - прокомментировал Харченко.

По некоторым данным, российские вертолеты осуществляли плановое патрулирование населенного пункта Аль-Дардара на окраине провинции Хасаки, где регулярно проводятся обстрелы протурецких сил, преимущественно из самоходных артиллерийских установок. В ходе патрулирования на российские вертолеты и было произведено нападение протурецких террористов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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