Авиация ВКС РФ дважды за сутки нанесла авиаудары по району турецких военных в Сирии

26-09-2021, 19:49

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Авиация ВКС РФ дважды за сутки нанесла авиаудары по району турецких военных в Сирии

Российские военные атаковали в Сирии район размещение турецких сил.

Как сообщает Аvia.pro, под удар попали турецкие войска, задействованные в операции «Оливковая ветвь». Источник в Сирии рассказал, что за сутки силы ВКС РФ дважды бомбили районы с расположением турецких военных.

Это, уверены  эксперты, доказывает, что Россия противостоит любым действиям Анкары в арабской республике.

Изначально предполагалась, что удары проводятся для того, чтобы ликвидировать ключевую фигуру протурецких джихадистов. Под удар попал район населенного пункта Басуфан, расположенный в провинции Алеппо. При этом все же ключевой целью были джихадисты, поддерживаемые Турцией, а не турецкие военные, которые находились также рядом с зоной бомбардировки.

Также были атакованы с воздуха силы турецких джихадистов вблизи населенного пункта Басиль в провинции Алеппо. Размещающиеся там отряды были основной группировкой, которая воюет против курдов на севере Сирии.

Произошедшее, отмечают эксперты, доказывает, что Москва готова к решительным действиям в Сирии и турецким военным следует быть готовыми в любой момент экстренно покинуть Сирию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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