Авиация ВКС РФ дважды за сутки нанесла авиаудары по району турецких военных в Сирии

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
Российские военные атаковали в Сирии район размещение турецких сил.
Как сообщает Аvia.pro, под удар попали турецкие войска, задействованные в операции «Оливковая ветвь». Источник в Сирии рассказал, что за сутки силы ВКС РФ дважды бомбили районы с расположением турецких военных.
Это, уверены эксперты, доказывает, что Россия противостоит любым действиям Анкары в арабской республике.
Изначально предполагалась, что удары проводятся для того, чтобы ликвидировать ключевую фигуру протурецких джихадистов. Под удар попал район населенного пункта Басуфан, расположенный в провинции Алеппо. При этом все же ключевой целью были джихадисты, поддерживаемые Турцией, а не турецкие военные, которые находились также рядом с зоной бомбардировки.
Также были атакованы с воздуха силы турецких джихадистов вблизи населенного пункта Басиль в провинции Алеппо. Размещающиеся там отряды были основной группировкой, которая воюет против курдов на севере Сирии.
Произошедшее, отмечают эксперты, доказывает, что Москва готова к решительным действиям в Сирии и турецким военным следует быть готовыми в любой момент экстренно покинуть Сирию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины...Подробнее
Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить...Подробнее
В Петербурге 23 сентября около полуночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в пруду у дома 73 по...Подробнее
Из однокомнатной квартиры двух пенсионеров в Пушкинском районе Петербурга украли 5 млн рублей. Как позже выяснилось, 22...Подробнее
Аналитики американского военного издания Military Watch назвали российский танк Т-14 «Армата» лучшим, чем танки НАТО....Подробнее
США опасаются по поводу того, что их ракеты уступают вооружению конкурирующих держав, таких как Россия и Китай, которые...Подробнее
Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной (после ядерного вооружения) угрозой для США. Об этом...Подробнее
Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло...Подробнее
Человеческий иммунитет всегда ослабевает осенью, и тогда появляется множество возможностей, чтобы вирус проник в...Подробнее
Комментировать