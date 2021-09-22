РФ устроила Эрдогану новые неприятности в Сирии, начав переговоры с курдами

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Сирийским курдам могут позволить создать свою автономию под защитой Сирии. Об этом пишет Аvia.pro, ссылаясь на турецкое информационный ресурс «Haber 7».
Как предполагают в Турции, Москва и Дамаск могли начать диалог с сирийскими курдами назло Анкаре и для того, чтобы ослабить позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция, как известно, категорически против курдской автономии и считает их военные формирования террористическими силами. Но Россия и Сирия готовы обсудить такую возможность, если курды будут сотрудничать с Дамаском.
В Турции действия России назвали контрмерами, нацеленными на то, чтобы окончательно вытеснить с территории Сирии протурецкие силы.
«Президент России Путин недавно принял Башара Асада и сказал, что 90% территории Сирии находится под контролем Асада. По расчетам Путина оставшиеся 10% – это Идлиб. То есть, территорию восточнее Евфрата, которую оккупировал РПК, Путин не считает территорией Сирии. Если Путин не допустил математической ошибки, то это послание об автономии террористической организации на востоке Евфрата. Через два дня после слов Путина, лидер террористической организации PYD, женщина, - печально известная террористка РПК, некоторое время служившая в Кандиле Ильхам Ахмед, была принята в Москве заместителем министра иностранных дел России», - пишет «Haber 7».
Поэтому в Турции не исключают, что Россия и Сирия готовятся к тому, чтобы окончательно взять под контроль провинцию Идлиб и уже планируют освободить территории южнее трассы М-4, безопасность которой обещала ранее обеспечить Анкара.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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